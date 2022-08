Los animales en este mundo nos han dejado claro que tienen un gran corazón, más cuando ellos forman parte de una familia, pues prácticamente se le quiere y aprecia como al resto.

Normalmente son perritos o gatitos los que habitan en las casas de las personas, sin embargo existen viviendas rurales en donde hay varios animales, a los cuales se les cuida y quiere mucho.

Sabemos que los animales se preocupan por nosotros, tal como lo hizo un caballo con su cuidadora, pues la consoló cuando ella se encontraba triste y decaída.

En las últimas horas este caballito se volvió viral a través de TikTok, en el video publicado por la usuaria llamada Shania (southernbelletouch) se puede apreciar que la mujer se encuentra sentada en unas escaleras con un semblante triste en medio de dos caballos.

Segundos después la mujer rompe en llanto y uno de los caballos la acerca poco a poco a él para consolarla, lo que sorprendió a muchos usuarios en las redes sociales.

Shania suele documentar y compartir muchos de los momentos que pasa a lado de sus caballos por lo que pude mostrarlo a todo mundo, usuarios creyeron que ella estaba en duelo por la partida de su padre, sin embargo aclaró todo y mencionó que era por otra situación.

“Estaba en proceso de divorciarme y ese día fue el día de mi mudanza. Simplemente me estaba escondiendo de mis emociones y mi caballo Shiner lo sintió. Sintió mi dolor y simplemente me atrajo hacia su pecho para dejarme llorar y me tranquilizó con sus empujones”, escribió Shania.

Finalmente dijo que los caballos pueden sentir las emociones de los humanos y ayudan a sentirnos mejor emocionalmente.

“Los caballos sienten nuestras emociones y son excelentes para vivir el presente, por lo que pueden quitarnos nuestras emociones y, simplemente, dejarlas ir”.

El video fue publicado el año pasado, pero a pesar de eso sigue teniendo visitas y cuenta con casi ocho millones de reproducciones, cerca de dos millones de Me Gusta y más de 25 mil comentarios.

MF