Viral: Alex Kaffie rompió el silencio sobre la pelea de Gustavo Adolfo

Gustavo Aldolfo Infante se ha vuelto tendencia y no ha sido justamente por una buena causa. El periodista de espectáculos quedó en el ojo de la tormenta luego de mantener una acalorada discusión con Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado en "Sale el Sol". El comunicador llegó a acusarlas en vivo de desacreditar sus notas generando un debate más que amplio.

Fue el jueves pasado cuando Gustavo Adolfo Infante estalló contra sus compañeras en el medio de la sección "Pájaros en el alambre". Todo sucedió mientras intercambiaban opiniones sobre el presunto romance entre Giovanni Medina y Sherlyn. El periodista leyó en texto del empresario y suplicó que no lo relacionaran sentimentalmente con él. Las burlas en el piso no tardaron en llegar. En tanto que, Alex Kaffie no pudo evitar comentar sobre quién es la persona con el poder de marcar una línea editorial en el programa, aunque esto fue lo único que dijo.

Pero el pleito no cerró aquí. Infante llegó a acusar a Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado de estar "ardidas" por la información exclusiva que acaba de revelar. Fue tal el enojo que Gustavo Adolfo Infante pidió en vivo: "A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joanna, porque yo no puedo estar aquí con Joanna".

Qué dijo Alex Kaffie sobre la pelea de Gustavo Adolfo Infante

Alex Kaffie terminó ofreciendo sus disculpas en su columna. Desde allí manifestó sentirse apenado por haberse "quedado callado" durante el pleito entre Infante y las columnistas de "Sale el sol". Si bien es conocido como "el villano de los espectáculos" esta vez decidió hacer silencio. Explicó que solo abrió la boca para tratar de que la pelea entre Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras no pasara a castaño oscuro.

"Ofrezco disculpas a mis compañeras y al público televidente por haberme quedado callado", sostuvo. En su columna para un diario, Alex Kaffie reconoció que debió "abrir la boca para apaciguar el momento sumamente bochornoso ocurrido en #PajarosEnElAlambre (Sale el Sol). La acalorada situación me descolocó a tal grado que no atiné a articular ninguna palabra. Perdón".

FS