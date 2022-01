Viral: Abuelita descubre cómo funciona Alexa y conmueve a usuarios

TikTok se ha convertido en una plataforma en la que las personas pueden encontrar una gran variedad de contenido, desde lo informativo, pasando por diversos tutoriales de cómo hacer ciertas cosas, hasta los más populares de comedia.

Sin embargo, también es posible encontrar cortos que conmueven a más de uno por su sencillez o mensaje que transmiten.

Este es el caso de una tierna abuelita que conquistó TikTok después de que se compartiera un video en el que se ve su tierna reacción al descubrir cómo funciona su nueva bocina inteligente Echo Dot que funciona con el asistente Alexa, a quien pide de manera amable reproduzca canciones de Agustín Lara.

Fue el tiktoker @jugando090 quien compartió el corto en el que su abuelita, pide al aparato escuchar canciones del "Flaco de Oro" momento que rápidamente se volvió viral al robarse el corazón de los internautas.

"Alexa ponme música de Agustín Lara por favor", se escucha a la mujer. Después de que Alexa responde: "Reproduciendo de forma aleatoria música de Agustín Lara en Amazon Music" y toca una pieza del compositor veracruzano, la abuelita agregó emocionada: "Que maravilla, que maravilla es esto, cómo se llama este aparato, cómo se llama mi´jito".

El tierno momento se volvió rápidamente tendencia en TikTok, siendo catalogado por muchos usuarios, como uno de los mejores videos que puedes ver en la plataforma de videos cortos.

Tal ha sido su impacto, que hasta el momento el tierno clip ya cuenta con más de 33 mil "Me Gusta", más de tres mil comentarios, más de 15 mil compartidas y más de dos millones de reproducciones.

Después de la publicación del video, los usuarios de TikTok quedaron "encantados" con la dulzura de la abuelita, por lo que escribieron miles de comentarios al respecto.

"TODOS cómprenle una Alexa a sus abuelitos, POR FAVOR, Te quiero mucho abuelita que le pide las cosas por favor a Alexa, Por favor, No les pasa que Por favor, Simplemente el mejor video de TikTok, La amoooo, la quiero abrazar, Cuando aprenderemos que no es la generación ni eso, si no la educación con la que fuimos educados desde casa, la época influye pero no bastante, Casi lloro", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video.

Cabe señalar que este video ya había sido subido anteriormente en redes sociales, específicamente en Twitter en 2020.

La publicación fue hecha el 26 de diciembre de ese año, y rápidamente alcanzó en un lapso de tres días, más de 28 mil "Me Gusta", más de 27 mil retuits y más de mil comentarios.

Igual que en TikTok, la publicación contó con una gran cantidad de comentarios positivos:

"Que Dios la bendiga y cuide a esa generación tan hermosa", dijo un usuario.

"Yo le regalé hace dos años a mi papá el suyo y, en esta pandemia, cómo le ha sacado provecho", indicó otro usuario.

