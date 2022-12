Viral: ¡Está embarazada! Abuela de 79 sorprende a su novio de 19

Milina Gatta y su esposo Giuseppe D’Anna se volvieron famosos en las redes sociales luego de que él le propusiera matrimonio. Pronto su historia fue tildada como una aventura por puro interés en el dinero de la mujer. Sin embargo, esta pareja sigue afianzando su relación y ahora esperan su primer bebe juntos.

El video con el anuncio ya superó las 122 millones de reproducciones. Desde que saltaron a la fama en TikTok no han dejado de compartir videos de la feliz convivencia. Con varias postales románticas han tratado de dejar en claro lo mucho que se aman aunque nadie les crea.

Desde que anunciaron la llegada del bebe las especulaciones sobre cómo la abuelita consiguió embarazarse han dado lugar a múltiples reacciones, aunque han sido los mensajes de críticas los que más terreno han ganado.

"Y mi mama estresándome a mis 26?, "habrá congelado óvulos o le donaron por qué mí mamá a los 55 ya tenía menopausia así que no sé", "jajajajja algo me dice que su plan es que pase algo al momento del parto y se quede con todo", o "No debí de venir de la revelación de sexo a confirmar la veracidad por que quede", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Ellos de momento no han revelado en ninguno de sus videos cuál fue el método que utilizaron para ser padres. Aunque sí compartieron con sus seguidores de TikTok un par de videos durante la revelación de género de su bebé. Ellos están muy felices de que pronto tendrán una niña y poco les importa lo que opinen todos.

