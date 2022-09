Conforme como sociedad nos vamos quitando de tabúes y roles de género, cada vez hay más mujeres que se atreven a tomar la iniciativa no sólo en el ámbito laboral, sino también en las relaciones sentimentales. El deber ser y hacer se va transformando cada vez más sobre todo el campo del amor.

Por esta razón es que rápidamente se viralizó la historia de una joven que sin titubeos, le declaró su amor a su novio en la zona arqueológica Teotihuacán, en donde le pidió matrimonio de una manera muy romántica. ¿Tú qué opinas?

Los usuarios de redes sociales se han dividido en críticas y opiniones. Fue a través de TikTok, en donde la usuaria Jessi Hartmann compartió este bello y conmovedor momento.

De acuerdo con lo mostrado en el video que dura no más de un minuto, de un momento a otro, la chica se hincó frente a su pareja y con una pancarta que sus compañeros le ayudaron a sostener le pidió matrimonio. Todo este momento fue presenciado por la mirada de varios turistas que visitaban la zona arqueológica de Teotihuacán.

“Estaba paseando por Teotihuacán cuando de pronto…”, se puede leer al inicio del clip.

Luego de que se leyera la pregunta clásica de “¿te quieres casar conmigo?”, el novio respondió que sí. El emotivo momento se concluyó con un abrazo y el asombro de los que presenciaron la inusual propuesta.

¿Pero qué fue lo que sucedió después? De acuerdo con la mujer que grabó el momento, no sabe lo que ocurrió más tarde, pues ella sólo se encontró por coincidencia con la romántica escena: “Yo solo lo vi y grabé porque me pareció tierno. Y le dijo que sí”, señaló.

Aludiendo a la tradición, por supuesto, el clip se ha viralizado en internet con diferentes reacciones, millones de reproducciones y likes. No obstante, también causó polémica entre algunos usuarios, pues mientras para muchos es algo romántico que acaba con lo prestablecido, para otros es algo que no se debería hacer, pues son los novios quienes deben de dar ese siguiente paso. ¿Tú qué piensas?

“El men encontró oro puro”; “si ellos no lo han pedido es porque aún no quieren”; “qué bello”: “No manches el sueño, de muchos hombres”; “Suertudo tu novio”: “NUNCA LO HARÍA”, "Si no lo pidió él es porque no te quiere amiga"; "Yo creo que ni eso quieren hacer hoy en día los hombres", se puede leer entre los comentarios de los internautas.