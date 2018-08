Victoria Ruffo tomó terapia cuando se separó de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo recordó cuando se separó de Eugenio Derbez, padre de su hijo José Eduardo.

En entrevista para el programa "Intrusos", la actriz reconoció que en su momento fue muy doloroso, y que tuvo tomar terapia para superarlo.

"Yo me sentí muy mal, fue una época en donde tuve que acudir incluso a terapia. No fue nada sencillo. Me sentía gorda, vieja, fea, dejada, abandonada y con un hijo", indicó.

"Yo decía: '¡Ay, Dios mío, ahora qué voy a hacer!'. Sientes que el mundo se te viene encima", agregó la protagonista de telenovelas como "La Madrastra" y "La Malquerida".

Victoria Ruffo reconoció que el paso de los años le ha dado la madurez necesaria para ver lo que ocurrió en su relación con Eugenio Derbez desde una perspectiva completamente diferente.

"Tenía que pasar todo eso para aprender muchas cosas, crecer y así pasa con todo. Lo que crees que es un drama en el momento cuando pasan los años dices: '¿De verdad desperdicié mi tiempo en llorar?'", reconoció la actriz de 56 años.

Victoria Ruffo también aseguró que no le guarda ningún tipo de rencor a Eugenio Derbez, a quien conoció en 1989 en las grabaciones de la telenovela "Simplemente María" y con quien se casó al poco tiempo tras enterarse de que estaba embarazada.

"En lo personal yo no guardo rencores con nadie ni nada. Se fue, pasó, afectó, no afectó, crecí, maduré… pero el tiempo todo lo cura", declaró.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se separaron en 1997 y no terminaron su matrimonio en los mejores términos, pues luego se enfrentaron en una batalla legal por la custodia de su hijo José Eduardo.

LS