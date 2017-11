Víctor Manuelle, 25 años en su salsa

El próximo domingo 19 de noviembre a las 18:00 horas en el Teatro Diana, el cantante puertorriqueño de salsa Víctor Manuelle ofrecerá un concierto en la ciudad que se enmarca previo a la celebración por sus primeros 25 años como cantante. En el show, el intérprete hará un recorrido de todos sus éxitos, pero también de nuevas canciones, por ejemplo, el sencillo que ahora suena en radio, “Hasta que me dé la gana” y el nuevo que se estrena este viernes 3 de noviembre a dueto con Bad Bunny, que lleva por nombre “Mala y peligrosa”.

En entrevista, Víctor Manuelle adelanta que ya está terminando todas las presentaciones que tenía pautadas en este 2017. Ahora está en Perú, posteriormente parte a Ecuador, luego Miami, llega a México los días 16, 17, 18 y 19, y cierra el ciclo en diciembre.

“Mi gira de la celebración de 25 años la comienzo a inicios del 2018. En mis conciertos trato de hacer un espectáculo de acuerdo como el público lo quiera escuchar, sé de las primera dos o tres canciones que voy a cantar, pero luego me gusta mucho escuchar de las peticiones del público, vamos a escuchar las canciones de trayectoria, además, cantar en un teatro, nos da la oportunidad de hacer un show diferente a los festivales y discotecas, en un teatro la gente te escucha más y puedes profundizar en tu repertorio”.

“Dile a ella”, “He tratado”, “Tú volverás”, “Tego ganas” son los clásicos que la gente quiere escuchar de Víctor Manuelle en los conciertos, pero también están los temas actuales, “Me llamaré tuyo”, “Si tú me dejas” e “Imaginar”. “Eso es lo que hace interesante a los conciertos, que uno puede mezclar canciones nuevas y otros que ya son clásicos”.

Agradecido con el público

Con estos 25 años de carrera, señala el cantante que lo más difícil es mantenerse. “No es cumplir años, es que a través de ellos hayas logrado mantener tu música vigente, que no te recuerden por trayectoria. Y he podido, gracias a Dios, desde el inicio de mi carrera en los año 90, y que en cada década en adelante, tener éxitos, y eso es bien importante para mí, porque es saber que el público se identifica con mi música, que sigue apoyando mi carrera, la vigencia es lo que debo celebrar, y darle las gracias al público por tantos años de cariño”.

La salsa es también el género musical que Víctor Manuelle ha renovado y ha mantenido en el gusto de la audiencia sin que pierda vigencia y por el contrario, gane más seguidores. “Es una de las cosas en las que yo me he enfocado en mi carrera, a veces cuando uno toma esa decisión de estar innovando y creando sonidos, corres el riesgo de ser criticado por los periodistas o los que son amantes y fanáticos de la salsa tradicional y es un riesgo que yo me he tomado a través de colaboraciones que he hecho con distintos artistas urbanos, tratando de refrescar el género, esa es mi responsabilidad, tratar de que el público joven siga curioso por escuchar la salsa, que es un sonido diferente al que hice en los años 90”.

SABER MÁS

Siempre en reinvención

Víctor Manuelle trabajará en un nuevo material para celebrar sus 25 años de carrera, una producción que saldría a finales de enero del 2018, en este disco incluye colaboraciones con Bad Bunny, Gilberto Santa Rosa, Wisin y Juan Luis Guerra, “El 3 de noviembre es el lanzamiento del video oficial y la canción de una colaboración que hice junto a Bad Bunny y es la primera vez que lo escucharán a él cantando salsa, Bad Bunny es uno de los exponente más grandes de la nueva generación urbana”.

¡ASISTE!

Víctor Manuelle en concierto.

D: 19 noviembre.

H: 18:00 horas.

L: Teatro Diana.

E: de $650 a los mil 500 pesos.