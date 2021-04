Víctor González promete un gran final en “Quererlo todo”

Hoy, 25 de abril, en punto de las 21:00 horas a través del canal Las Estrellas se cerrará el ciclo de la telenovela “Quererlo todo” con un gran final que espera el actor Víctor González, el gran villano de esta telenovela, sea del agrado del público. Cuenta en entrevista que su personaje de “Leonel” sí terminará mal, pero no de la forma en la que habitualmente culminan los malos.

“Ya tiene tiempo que está pagando en vida, pero ahora lo sigue el fantasma de la culpa por la muerte de su madre; si hubiera una segunda parte, ‘Leonel’ ya estaría vuelto loco. Es un gran final, son dos horas tensísimas, la novela va a terminar arriba, la gente estará muy contenta porque vamos a ver pagar a los malos, todos los finales se cerrarán, el público podrá estar satisfecho”.

En cuanto a las emociones encontradas que tiene por este proyecto que retomó el tema de los melodramas clásicos en el horario de las 16:30 horas, comparte: “Estoy muy emocionado con lo que pasó en la novela, estoy muy agradecido y sí, siempre quedan esas emociones cuando culmina una telenovela, pero lo mágico de esto es que siempre también hay un sentimiento de lo nuevo que viene”, en este caso para él queda la interrogante de que nuevo personaje vendrá en su carrera, por ejemplo.

Destaca además que quedó muy conforme con “Leonel”, este villano que le puso la sal y la pimienta a la historia: “Es uno de los personajes más importantes que hecho en mi vida, sino el que más, yo creo que me llegó en un momento muy importante que es el de la experiencia, porque aunque me queda mucho camino por recorrer, creo que (le pasó) que pude disfrutar más al personaje. Me sirvieron mucho las lecturas que hicimos con las directoras, además es la experiencia de regresar al melodrama clásico de Televisa donde reinauguramos un horario que ya no estaba y que funcionó y que estamos en primer lugar y que vamos a acabar en horario estelar el domingo”.

Resalta que el personaje sí es un villano, pero no deja de lado su parte humana, “él se fue desencajando de la vida, perdiendo su esencia y afrontando tanto problema que se le presentó desde que su papá se murió. Tuvo sus razones para actuar de cierta manera, yo lo veo hasta con lástima, pero como Víctor, no estoy de acuerdo con ninguno de sus comportamientos en cuanto a las mujeres y a la agresividad que tenía con su mamá, pero como actor me gustan este tipo de personajes”.

Reitera el actor que está expectante de la oportunidad de buscar nuevos proyectos, probablemente en un mes se incorpore a alguno, aunque todavía no hay nada en concreto, “pero tengo la seguridad de que pronto voy a trabajar, estoy feliz con la expectativa de qué personaje sigue”, finaliza.