Vicente Fernández responde a acusaciones: "No lo hice con intención"

Tras unos días de silencio por las acusaciones en su contra, Vicente Fernández al fin habló sobre las fotografías que se volvieron virales, donde “El Charro de Huentitán” aparece tocando el seno de una mujer.

Reconozco que hice mal

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Vicente dijo que él primero puso su mano en el estómago y, para no “ofenderla”, la subió y fue cuando tomaron la fotografía.

“Reconozco que hice mal”, lamentó el cantante. “Ofrezco una disculpa, de todo corazón, pero no lo hice con intención, si lo hubiera hecho no lo hago allí”.

Don Vicente Fernández explicó que en esos eventos acudía mucha gente y todo pasaba muy rápido, por lo que no recuerda cómo pasó.

Sobre las otras acusaciones de las mujeres que afirman haber vivido un momento similar con Vicente, el cantante afirmó que ni se acuerda de quiénes eran e insistió en ofrecer su disculpa. No obstante, aclaró que no fue acoso.

“Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le bajara la blusa. Eso fue acoso. Lo que pasó fue un accidente”, dijo Fernández.

El pasado 20 de enero circuló un video del usuario "trplexxx" en redes sociales donde se le ve a Vicente tocando el seno de una fan adolescente mientras se tomaban una fotografía; posteriormente salieron a la luz un par de supuestas fotografías con la misma acción.

Esto provocó que internautas criticaran a “El Charro de Huentitán” y lo acusaran de acoso y aprovechado.

"trplexxx" dijo en “De Primera Mano” que no se había dado cuenta cuando el cantante tocó su pecho en aquel entonces; sin embargo, afirmó sentirse violentada y enojada.

"No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió haber tocado mi cuerpo sin mi permiso especialmente en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado este tipo de acciones", finalizó.

AC