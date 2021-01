Vicente Fernández Jr. lamenta acusaciones contra su padre; se reconoce feminista

Luego de que se hicieran virales varias imágenes en las cuales se observa al cantante Vicente Fernández tocando los senos de mujeres que acudían a visitar su rancho “Los Tres Potrillos”, su hijo Vicente Fernández Jr. lamentó que la atención se centre en el tema de los tocamientos y se haya olvidado su carrera artística.

“Agarran como punta de iceberg, y no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo"

“Agarran como punta de iceberg, y no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo, de que no se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá, de que tiene más de 35 años el rancho con trabajadores al servicio claro, que la plantilla es parte de nuestra familia y desgraciadamente esas formas de ver las cosas no las toman en cuenta. Pero no importa, mi padre es mi padre”, expresó.

Vicente afirmó que no justifica ninguno de los hechos, y añadió que si se dieron las cosas de la forma en la que señalan las imágenes, seguramente su padre dará la cara y aclarará lo ocurrido.

“Como personas y como damas tienen toda la razón, no sólo la población de Jalisco, la población de todo el mundo, soy feminista, y siempre nos han enseñado a respetar, tanto mi madre como mi padre, a una dama, porque mi madre me enseñó a tratar a las mujeres como princesas”, añadió.

Pese a ello, admitió no haber visto los videos ni las imágenes en las cuales se observa a Vicente Fernández tocando los senos de las mujeres mientras se toma fotografías en el rancho, y que además no está interesado en verlos pues “han sido muchos los rumores” los que se han levantado en su contra durante toda su carrera, pero que será en el momento adecuado cuando esta situación deba ser respondida por el cantante.

