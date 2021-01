Vicente Fernández: una carrera rodeada de polémicas

2 CUANDO RECHAZÓ UN TRASPLANTE

Vicente Fernández dio de qué hablar en 2019, cuando durante una entrevista reveló los motivos por los que rechazó un trasplante de hígado.

"Querían ponerme un hígado de otro cabrón, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto, no, no, y no me querían dejar salir", dijo el cantante.

Estas declaraciones generaron polémica, pues fueron tachados de homófobos.