Vicente Fernández avanza con alimentos líquidos y terapia corporal: Vicente Jr.

Después de salir de la visita habitual que Vicente Fernández Jr. tiene por las mañanas, el hijo del “Charro de Huentitán” compartió algunas novedades sobre los avances de su padre y confirmó que el cantante se mantiene en terapia corporal y recibe alimento líquido.

"Está respondiendo muy bien, acaba de salir de las terapias y van evolucionando las cosas de buena manera", expresó Vicente Jr. al detallar que se tratan de ejercicios principalmente tanto de sus extremidades y de respiración, después de descartar hace unos días que Vicente Fernández estaba fuera de riesgo de infecciones o más complicaciones en los pulmones: "Está respondiendo bien".

Vicente Jr. indicó que las terapias que recibe Vicente Fernández son por la mañana y por la tarde "depende de cómo está de ánimo, depende de cómo esté de fuerza. Está consciente y respondiendo bien. No hay nada de tiempo (sobre la permanencia de Vicente en el hospital), no hay ningún estimado. Tiene una alimentación nutricional que le recetaron los doctores (vía líquidos), si está teniendo un avance es porque se está desinflamando".

La familia Fernández está unida

Vicente Jr. detalló que como familia se mantienen unidos para no dar paso a rumores y datos erróneos sobre la evolución de su padre, por lo que mantendrán los informes médicos oficiales por parte de los profesionales autorizados por la misma familia, aunque dijo desconocer si es verdad que hay intenciones que de que los días miércoles también se sumen a los lunes y viernes para compartir directamente el reporte a la prensa que acude al hospital.

"Desde el principio siempre ha sido la meta (no difundir información errónea) para no tener información equivocada", y recordó que él no es el "vocero oficial" de la familia respecto a la situación médica que presenta Vicente Fernández, pese a ser el único que mantiene comunicación ante los cuestionamientos de la prensa.

“Vocero no soy, bastante información tuvieron, anteriormente se me achacaba que era vocero de la familia, que era a lo que me dedicaba, me dedico a muchas cosas, soy parte de la familia Fernández orgullosamente, tengo educación y respeto por su trabajo".

Ante las especulaciones sobre que su hermano Alejandro Fernández ingresa al hospital disfrazado, Vicente Jr. desmintió que esto fuera cierto y que como todos los demás familiares que ingresan al hospital, el intérprete de "Nube viajera" también ingresa con normalidad sin recurrir a distracciones para evitar ser interceptado por la prensa.

