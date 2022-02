Vicente Fernández: "Nadie va a ocupar tu lugar", dice Cuquita a "Chente"

Previamente a la misa en honor a Vicente Fernández por su natalicio número 82, Cuquita Fernández se reunió con los medios de comunicación, quienes le agradecieron les permitiera estar en un momento tan íntimo y familiar.

La matriarca de los Fernández fue cuestionada sobre la escultura que Sergio Garval hizo de Vicente, y se mostró satisfecha con el resultado. "Lástima que no haya alcanzado a verla", dijo. Al ser cuestionada sobre las dos series biográficas que se preparan de su marido, expresó que no tiene ningún comentario, "yo de eso no opino nada", pero sí reiteró que extraña mucho su presencia.

Lo que sí compartió como curiosidad es que en la cama se forma una cruz con las colchas, le cuestionaron si ya preguntó al sacerdote o alguien qué significado tiene, "no, no he consultado.... yo le digo, 'no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar'".

A propósito de que Alejandro Fernández subió una fotografía con ella recientemente, señala que en esa ocasión pensó que ya estaba preparada para ver su show después de la muerte de su marido, pero solo le bastó con estar en los ensayos para darse cuenta que aún no asimila la partida de su Vicente, como ella siempre lo ha llamado.

