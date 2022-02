Vicente Fernández: Colocan estatua del cantante en el rancho Los Tres Potrillos

Finalmente llegó la tarde de este miércoles la estatua de Vicente Fernández a su nueva morada: el rancho Los Tres Potrillos; la obra de Sergio Garval arribó y para su colocación fue necesario el uso de una grúa, como se ve en la foto, y un amplio equipo de trabajadores.

La pieza arriba justo para la celebración de este jueves 17 de febrero de lo que sería el cumpleaños 82 del “Charro de Huentitán”, quien falleció el pasado 12 de diciembre de 2021 tras permanecer varios meses hospitalizado.

Ha trascendido que la familia realizará una festividad donde intervendrán mariachis, se ofrecerá una misa, y estará ausente Alejandro Fernández, quien ofrecerá dos conciertos este jueves y viernes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La obra de gran formato hecha en bronce que mide desde el caballo hacia arriba aproximadamente 3.60 metros y pesa dos toneladas, fue un encargo del intérprete de “Acá entre nos” y muestra a Vicente montando a caballo. A decir del artista, la solicitud la realizó Vicente algunos meses antes de que iniciara la pandemia por COVID-19.

Sobre qué significó que el propio Vicente le pidiera a Garval que realizara esta obra, el artista resaltó para esta casa editorial que este es un proyecto especial: “Por lo general mi obra no es tanto de este género, así que la invitación que me hizo don Vicente Fernández me pareció un emocionante desafío. Él es un ícono, el más alto representante mexicano de nuestra música vernácula y un importante símbolo de época en nuestra cultura. Además, me gusta su música, así que me pareció interesante tener la oportunidad de aventurarme en la creación de una importante y -espero- significativa obra representativa de su persona”, compartió.

MF