Vibra Chapultepec te invita a su fiesta

Este sábado 10 de febrero en punto de las 18:30 horas arrancará la séptima edición de Vibra Chapultepec, evento organizado por Canal 44 y Radio UDG en este corredor importante de la ciudad. Para esta velada estarán participando Machingón, No Tiene La Vaca, Leiden, La Mugrosa Ska, Sonora Vainilla, Hop Hop Diablo Funk y Occidente.

“Los invitamos a que asistan y utilicen Vibra Chapultepec como una ventana para conectar con su audiencia y sus fans y presentar eventualmente algún material que tengan en ciernes".

La transmisión arrancará en vivo y en directo a las 20:00 horas. También habrá cobertura en redes sociales. Las bandas que estarán antes también serán grabadas, pero saldrán en un programa diferido especial, según destaca en entrevista John Ospina, subdirector de contenidos digitales y plataformas sociales de Canal 44.

“Año con año hacemos una convocatoria (con respecto a las bandas) porque a diferencia de otros festivales musicales, es que promovemos mucho el talento musical que se produce en el Estado, apoyamos al talento local o al que se ha establecido en Jalisco para utilizar a la entidad como su centro de operaciones”.

“Los invitamos a que asistan y utilicen Vibra Chapultepec como una ventana para conectar con su audiencia y sus fans y presentar eventualmente algún material que tengan en ciernes. Generalmente no les pagamos a los grupos, lo que sí asumimos son los costos básicos que tienen que ver con la logística, hacemos la instalación completa de lo que tiene que ver con la escenografía, equipos de amplificación de sonido, camerinos, pero tenemos como política no pagar para no generar una distorsión del evento, porque se hace fundamentalmente para promover talento, no es para la comercialización”.

El año pasado tuvieron una audiencia de entre seis mil 500 y siete mil personas, por lo que este año esperan superar la cifra. Vibra Chapultepec se desarrollará entre Vallarta y Avenida La Paz, la vialidad del corredor se abrirá toda vez que haya terminado el espectáculo, cerca de las 23:30 horas. Habrá un control de seguridad de rutina para que el público no ingrese armas, bebidas en envases de vidrios, entre otros artefactos. No hay ningún tipo de boleto, la entrada es completamente libre.

“Para nosotros siempre el reto es año con año ofrecerle a la gente un espacio en el que puedan encontrarse y convivir las familias, incluso habilitamos una zona especial donde le damos preferencia a las personas que llegan con niños en brazos y niños pequeños, o personas con alguna limitación física. Siempre hemos presentado un saldo muy positivo de cada encuentro, a pesar de que hemos tenido bandas que han convocado mucho público o que por su género musical convocan a audiencia con una energía muy distinta”.