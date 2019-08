Viaja en su moto al cielo

“Es uno de los momentos más tristes de nuestras vidas, no podemos encontrar las palabras apropiadas para expresar el dolor en nuestros corazones”, así dio a conocer el publicista del actor Peter Fonda el deceso del histrión.

“Murió pacíficamente por la mañana -ayer- a las 11:05 am, en su casa en Los Ángeles rodeado de familiares”, señaló un comunicado de la familia.

El actor tenía 79 años y falleció a causa de una insuficiencia respiratoria debido al cáncer de pulmón que padecía desde hace varios meses.

El guionista, productor, director y actor era hijo del legendario Henry Fonda y hermano de la actriz, Jane Fonda. Alcanzó el estrellato mundial en 1969 cuando produjo y protagonizó la cinta “Easy Rider”, filme que lo trajo de vuelta este año a Jalisco donde participó en la edición 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). Justo el 10 de marzo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas recibió de manos del actor Diego Luna el Mayahuel Internacional de Plata.

Además, durante este encuentro cinematográfico también celebró 50 años del estreno de su cinta “Easy Rider”, esa que lo colocó sobre una motocicleta y le dio su fama de chico malo. Aparte de su road movie, el histrión también logró varios hitos en su carrera como cuando fue nominado en 1997 como Mejor actor por su papel de apicultor en “Ulee’s Gold” o cuando ganó un Globo de Oro en 2000 por “La pasión de Ayn Rand”.

Los proyectos pendientes

En entrevista con esta casa editorial, realizada durante el pasado FICG, el director compartió que estaba pronto a estrenar “Skate God” y “The Last Full Measure”: “Este año se trata más de celebrar el 50 aniversario de ‘Easy Rider’. Pero sí, saldrán este año ambos filmes. Quizá haga una película en agosto, el único tiempo que tendré libre. Igual podría estar en Beijing, no lo sé. Ya no me hacen tantas ofertas como antes, porque soy viejo. A mí no me molesta, a muchos actores, sobre todo actrices, que sí se molestan mucho al envejecer y se someten a cirugías. Yo soy yo. El teatro británico honra a los actores viejos, a la gente les gustan. En Estados Unidos todo se trata de ser joven… ¡Pero alguien tiene que hacerla de abuelo! (risas)”, compartió.

Admiraba a los mexicanos

Durante esta fiesta del cine, Fonda habló de su admiración por los cineastas mexicanos, destacando la labor de tres directores: Iñárritu, Cuarón y Del Toro: “Las películas de Guillermo del Toro son tan diferentes, pero tan irresistibles en la forma en que las cuenta. Hermosas. Para mí, actualmente mis tres directores favoritos son estos mexicanos; son fabulosos”, señaló.

La trascendencia de “Easy Rider”

Sin duda, parte de la importancia del filme “Easy Rider” radicó en que justo esta cinta de motociclistas supo conectar con la generación Woodstock y lanzó a uno de sus protagonistas, Jack Nicholson, al estrellato con su primera nominación a los Oscar como Mejor actor de reparto.

El medio “Hollywood Reporter” recordó que para toda una generación Peter Fonda fue el “chico del póster”, con su chaqueta de cuero con la bandera estadounidense en la parte de atrás.

Como símbolo de la rebeldía de la juventud, Fonda, junto a los músicos Mick Jagger, Jimi Hendrix y John Lennon, al igual que el boxeador Muhammad Ali, fueron las figuras más reverenciadas entre los jóvenes.

Numeralía de Peter Fonda