"Easy Rider" y Peter Fonda: dos clásicos frente a frente

La noche del 27 de septiembre de 1967 el guionista, productor, director y actor, Peter Fonda, tuvo una idea, en un hotel de segunda clase: “En Toronto, Canadá. Comencé a pensar una historia, a escribirla a la una de la mañana; acabé a las 4:30 am. Luego le llamé a Dennis Hopper para contársela y preguntarle si quería dirigirla”, platicó el cineasta en entrevista, al llegar a Jalisco para participar en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Dos años después de aquella noche de 1967, “Easy Rider” (1969) se estrenó, convirtiéndose en un clásico de la época. Muchos de los temas que toca el filme siguen vigentes: “Todavía tenemos racismo, faltan derechos civiles. Es parte de lo que decimos en ‘Easy Rider’, sin hacerlo desde el punto de vista dramático. No quisimos decirlo, sino mostrarlo: en la película se ven los edificios sin electricidad, sin agua, la gente negra con carros descompuestos o caballos”.

Fonda señala que una de las frases de la película ejemplifica lo poco que hemos avanzado como sociedad: “‘Los personajes podrían salir de prisión, a menos que hayan asesinado a alguien blanco’… Eso sigue pasando hoy. Mi país va hacia atrás, es terrible: hay racismo de nuevo, a reemergido, mi gobierno ha secuestrado a bebés, se los ha quitado a sus padres en la frontera. Es inaceptable”.

Estrenada a finales de la década de los sesenta, donde el movimiento por los derechos civiles y las protestas antibélicas estaban en auge, la cinta retrata el acontecer cotidiano en lo profundo del país: “No quise hablar de la guerra en Vietnam, que sucedía en ese momento. Quise hablar sobre lo que sucedía en el país, no tanto en las ciudades, pero sí en los pueblos. La mayoría de los productores con los que acudí se molestaban porque empezaba con una escena de venta de drogas. ¡Pero nunca se dice qué es! La cosa es sencilla: lo que el moralista piensa que es lo peor, eso es”, comenta.

Cabe señalar que además del homenaje y la proyección de “Easy Rider” dentro del FICG, Fonda también participará hoy en un diálogo abierto con Diego Luna. Además, recibirá el Mayahuel Internacional: “Me honra mucho recibir un reconocimiento. Tengo una gran relación con México, como un gringo que ha venido y ha viajado. Esta es mi cuarta vez en Guadalajara, el clima es genial. Venir a recibir un reconocimiento por mi carrera es maravilloso”.

La transformación

Sobre su rol como actor y con más de un centenar de películas en su haber, Peter Fonda comenta: “Tengo que convertirme en el personaje. Si sé qué hace el personaje no tengo que actuar. En ‘Easy Rider’ lo conocí desde que nació, está en mi sangre, no tuve que pensar en nada más. Hay cosas que pasaron durante la producción y se sumaron a mi habilidad para hacerlo creíble. La palabra es enigmático: tiene una apariencia enigmática. Es difícil ver qué está pensando, tiene esos lentes, para mostrar que es difícil mirar por ellos. En Japón entendieron muy bien lo de los lentes: hicieron un libro sobre mi filmografía y en el diseño está la silueta de los lentes, que dicen ‘n’ y ‘o’: ‘no’. Ellos lo entendieron: no se puede pasar. En pocos momentos no uso los lentes en la cinta”, agrega.

Entre “Easy Rider” y “Roma”

Sobre su técnica para rodar “Easy Rider”, el cineasta recordó, en referencia a una película contemporánea: “Alfonso Cuarón, a quien adoro, rodó para ‘Roma’ en secuencia. Es muy afortunado. Hubiéramos querido hacer más escenas así... Aunque sí es secuencia cuando montamos las motocicletas”.

-¿La estética de la cinta y el personaje evocan una peculiar combinación entre el “hippie” y el “cowboy”?

-Nadie me lo había mencionado. Pero sí, llevo espuelas. Es un tipo diferente de caballo, pero la motocicleta también se monta. Es un western, es una road movie, pero en el estilo western.

A propósito de “Roma”, Peter elogió el trabajo de Yalitza Aparicio: “Gary Cooper dijo: ‘si sé lo que debo hacer, no tengo que actuar’. Suena ridículo, pero si no estamos actuando es natural lo que hacemos; en ese sentido Yalitza es fantástica. Nunca había actuado antes, pero su rostro, ¡sus ojos son increíbles! Dice tanto con ellos, y la manera en que Cuarón dispuso todo, es brillante”, finaliza.

¿Qué sigue para Fonda?

Entre los proyectos a futuro de Peter Fonda están los estrenos de “Skate God” y “The Last Full Measure”, ya filmadas: “Este año se trata más de celebrar el 50 aniversario de ‘Easy Rider’. Pero sí, saldrán este año. Quizá haga una película en agosto, el único tiempo que tendré libre. Igual podría estar en Beijing, no lo sé. Ya no me hacen tantas ofertas como antes, porque soy viejo. A mí no me molesta, a muchos actores, sobre todo actrices, que sí se molestan mucho al envejecer y se someten a cirugías. Yo soy yo. El teatro británico honra a los actores viejos, a la gente les gustan. En Estados Unidos todo se trata de ser joven… ¡Pero alguien tiene que hacerla de abuelo! (risas)”.

Admiración por los mexicanos

México ha sido referente en los Oscar en los últimos años; destacando la labor de tres directores: Iñárritu, Cuarón y Del Toro; al pedir su opinión sobre estos cineastas, Peter responde que “las películas de Guillermo del Toro son tan diferentes, pero tan irresistibles en la forma en que las cuenta. Hermosas. Para mí, actualmente mis tres directores favoritos son estos mexicanos: Iñárritu, Cuarón y Guillermo. Son fabulosos”.