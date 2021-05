Verónica Montes regresa a la televisión; se mantiene atenta de su salud

La vida ha dado giros sorpresivos para la actriz peruana Verónica Montes, quien si bien ha posicionado su carrera en proyectos internacionales como “El señor de los cielos” y la película animada “Trolls 2: World Tour”, también ha experimentado cambios físicos que la mantienen en una lucha constante por recuperar la totalidad de su salud.

A dos meses de haber iniciado la filmación de “Parientes a la fuerza”, la nueva serie de Telemundo en la que interpretará a “Sharpay”, Verónica charló sobre cómo es que detectó que tenía altos niveles de prolactina y cómo es que su cuerpo comenzó a hincharse y a retener líquidos, situación que la llevó a un vaivén emocional al no saber realmente qué estaba pasando.

“Este proyecto vino a mí justo en el momento preciso en el que necesitaba agarrar fuerzas después de lo que me ha pasado en mi salud, es tomar fuerzas y seguir echándole ganas. Lo que me ha pasado no ha sido nada fácil, llevo un año así y esto me hace levantarme con más energía, con más ganas de curarme pronto”, expresó Montes, quien compartió en su Instagram fotografías de la filmación.

Verónica Montes puntualizó que si bien es una mujer en constante actividad física y mantiene una dieta saludable, comenzó a detectar días de profundo cansancio y poca motivación para realizar sus actividades cotidianas, además de notar que tanto su cuerpo y rostro presentaban hinchazón sin alguna razón aparente.

“Me di cuenta que no tenía energía para entrenar, me empecé a inflamar y a retener líquidos en la cara y todo el cuerpo, yo me preguntaba qué pasaba si estaba comiendo muy bien. Me fui hacer exámenes de tiroides, de todo y al final salió que la prolactina se había elevado, ahora la tengo bien gracias a Dios, pero pensábamos que era una alergia, esto empezó hace un año, pero no me di cuenta, estaba enfocada en la prolactina”.

Verónica Montes regresa renovada

Verónica Montes resalta que ya se mantiene en tratamiento para controlar sus altos niveles de prolactina, sin embargo, explica que existen otras situaciones que la mantienen alerta sobre su cuerpo para descubrir realmente el origen de sus malestares.

“No es ninguna alergia, todavía no saben qué tengo exactamente, pero tengo algo en el riñón, no saben si solo es una inflamación del riñón. Me hice más exámenes para atinarle y me puedan curar. Con esto me he dado cuenta de muchas cosas, tienes que tener paciencia y en la carrera de actriz tienes que tenerla, eso me ha ayudado a sobrellevar esto, hay días en que lloro mucho, porque quiero tener la energía que tenía y verme en pantalla cómo me veía antes, pero es poco a poco, soy positiva de que me voy a curar pronto”.

Resalta que una de sus principales motivaciones es retomar la actuación con “Parientes a la fuerza”, en donde Verónica explotará su faceta cómica interpretando a una mujer dispuesta a romper los prejuicios.

“En la visión de todos ‘Sharpay’ podría ser villana, pero no, es un personaje muy humano, sí tiene partes villanas, pero creo que como todo el mundo. Es tan humana que va a iniciar una lucha con su hijo y va a romper las reglas de la sociedad, que lamentablemente todavía tenemos, ella es totalmente diferente a mí, aunque yo soy muy independiente desde chiquita, este personaje está casada con un ex beisbolista que la mantiene, ella se enfoca en cuidar a su hijo, pero también le encanta ir a comer con sus amigas, salir a beber, y eso se respeta”.

Además de tener más proyectos en puerta por confirmarse, Verónica Montes no descarta su interés por repetir su experiencia en el doblaje de animación tras el éxito que tuvo la película “Trolls 2: World Tour”, en donde dio voz a “Piernanda” y la puso ante un nuevo reto actoral muy distinto a lo que acostumbra en los set de filmación: “Sí me gustaría seguir en los doblajes, porque me encantó y es mucho más difícil que estar en una serie, pero es un trabajo muy bonito”.

AC