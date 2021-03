Verónica Castro impactó a sus seguidores tras lucir sus canas al natural para asistir a vacunarse contra el COVID-19.

Castro, de 68 años de edad, recibió la primera dosis de la vacuna contra coronavirus en Acapulco.

Fue el personal médico quienes compartieron algunas fotografías donde aparece Verónica Castro luciendo un vestido rojo y lentes negros. Sin embargo, en algunas instantáneas, la actriz y cantante presume sus icónicos ojos.

NO No No ... México Se Saco La Loteria Al Tener A Esta Gran Mujer Que Es Más Bella De Todo El Mundo Entero.... Pero Que Presiosa Se Mira Nuestra Adorada Y Querida Verónica Castro @vrocastroficial ��♂️�� Que Dios Me La Cuide Siempre Y La Quiero Mucho ❤ pic.twitter.com/p217TYFxJZ — Juanito López ❤ (@Juancito7000930) March 19, 2021

Castro se suma a la lista de famosos que ya han recibido la vacuna anti COVID-19 en México, como Silvia Pinal, Ana Martin, Pedro Sola y Enrique Guzmán, por mecnionar algunos.

La última aparición de Castro fue en la televisión en “La Casa de las Flores”, serie de Netflix dirigida por Manolo Caro. Asimismo, participó en la edición de 2019 de “Pequeños Gigantes” y en la película “Dime Cuándo Tú”, donde interpretó a la abula y dijo: "Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron unas pelucas, pero mírenme ahora, no necesité ni pelucas, ni arrugas, ni nada, así me trajo la pandemia".

Hace unas semanas, Castro posó para una marca de accesorios y se mostró sin filtros, algo que fue aplaudido por sus seguidores.

