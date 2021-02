Verónica Castro fascina con su rostro al natural a sus 68 años

Los característicos ojos de Verónica Castro destacan en un par de fotografías que circulan en redes sociales, donde la actriz aparece al natural, luciendo un rostro sin maquillaje a los 68 años.

Verónica, recordada por sus protagónicos en telenovelas como "Los ricos también lloran", "El derecho de nacer" y "Rosa Salvaje" se ganó los halagos de sus seguidores tras posar para una marca de accesorios y mostrarse sin filtros.

Con la apertura de los cines en la Ciudad de México, Verónica Castro regresa a la pantalla grande de la mano de su hijo menor Michel Castro con la cinta "Dime cuándo tú", en donde interpretará a una abuela.

Recientemente, en entrevista, Castro bromeó sobre su personaje, la pandemia y la vejez.

"Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron unas pelucas, pero mírenme ahora, no necesité ni pelucas, ni arrugas, ni nada, así me trajo la pandemia", bromeó en conferencia de prensa.

La Vero, como la llaman cariñosamente, dijo en diciembre del 2020 que se sentía feliz de regresar a su trabajo que tanto ama.

"Siempre se aprende de los jóvenes, regresar fue fácil, me sentí muy contenta por encontrar a mis compañeros de antes mezclados con los compañeros de ahora, amo mi trabajo y regresar ha sido maravilloso", expresó.

JM