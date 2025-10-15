De Santana y Sandra Itzel presentan 'Dile', una fusión de cumbia y sonidos modernos

El cantante De Santana une su voz a la de la actriz y cantante Sandra Itzel en Dile, un nuevo sencillo que fusiona la cumbia tropical con sonidos contemporáneos. La colaboración, que se presenta como una propuesta de ritmo bailable y temática emocional, aborda la historia de un amor que persiste en la memoria, pero sin posibilidad de reconciliación.

El tema, con un tono de confrontación y autonomía, incluye un estribillo que sintetiza su mensaje principal: “Dile que si tú estás con él es porque yo quiero, que él no lo decide”. La frase marca el carácter desafiante de la canción, que gira en torno a la fuerza personal y la aceptación de un cierre emocional.

De Santana explicó que la pieza lo cautivó desde la primera escucha: “Al momento de que me presentaron esta canción y escuché el mensaje de reto, la quise cantar de inmediato. Refleja lo que ocurre cuando alguien no supera el pasado, pero al mismo tiempo sabes que no habrá regreso y que la decisión está tomada”.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por José Antonio Palafox y Saulo Camaal, grabado en el restaurante La Escaleta, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El espacio, conocido por su estética clásica, sirve como escenario para representar la tensión y el juego emocional entre los protagonistas.

Dile busca conectar con el público a través de una fusión entre lo tradicional y lo moderno. De Santana y Sandra Itzel combinan la cadencia característica de la cumbia con beats electrónicos y arreglos actuales, en una apuesta que pretende mantener viva la esencia del género mientras la adapta a nuevos contextos sonoros.

La colaboración también refleja el momento que vive la música popular latinoamericana, en el que distintos artistas recurren a estilos tradicionales para reinventarlos. En este caso, la propuesta se construye desde el diálogo entre la voz masculina y femenina, generando una narrativa que transita entre el recuerdo, la autonomía y la resignación.

MF