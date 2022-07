Verónica Bravo: La actriz denuncia pérdida de sus ahorros tras robo de su celular (VIDEO)

La actriz Verónica Bravo ha compartido un peculiar y lamentable testimonio solicitando el apoyo de sus seguidores y demás usuarios de servicios bancarios, luego de señalar que al ser víctima de un robo ha perdido la totalidad de sus ahorros forjados en su carrera laboral.

A través de un video, la actriz -conocida por proyectos como “Harina”, dando vida a la “Oficial Ramírez”- relató no solo cómo es que le fue robado su teléfono móvil, pues indicó que lo más grave de su caso es que pese a tener contraseña para acceder a la aplicación de su cuenta bancaria, los ladrones pudieron acceder y extraer todos sus ahorros.

Verónica Bravo ha hecho un llamado a la ciudadanía para que la apoyen, advirtiendo que en su caso no ha logrado tener un respaldo por parte del banco, al señalar que el servicio en cuestión le dijo que no habría forma de recuperar su capital.

“A finales de junio me robaron mi celular, solo mi celular, no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera, solo mi celular. Mi celular no tenía guardas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada, sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a la aplicación… y me robaron todo mi dinero”, explicó la actriz en el video testimonial que se ha viralizado con el apoyo de fans y demás usuarios que han compartido también testimonios sobre incidentes con aplicaciones bancarias.

“Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo”, resaltó Verónica Bravo al compartir que tras comunicarse con el banco en cuestión, éste le ha respondido en dos ocasiones que no le regresarán su dinero y “que no se van a hacer responsables por ese robo”.

La actriz recalcó que su video es en respuesta a la advertencia que hizo al banco, al enfatizar que agotará todos los recursos mediáticos posibles para que su caso pueda ser resuelto y hacerle saber a otros usuarios los riesgos con la aplicación que usaba: “Se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola”, añadió en referencia a la App.

MF