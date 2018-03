Ventura Pons y su historia con “Miss Dalí”

“Mi vida es el cine y el cine es mi vida. De pequeño mi felicidad era hacer una película cuando fuera mayor, y ya voy por la 33, o sea que soy 33 veces más feliz”, declara el cineasta catalán, Ventura Pons, quien será reconocido con el Mayahuel de Plata a su trayectoria por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se desarrollará del 9 al 16 de marzo.

En entrevista, el director, quien presentará de manera inédita en la fiesta fílmica tapatía su nueva película “Miss Dalí”, comparte el amor que le tiene a México y los grandes amigos que ha hecho a lo largo del tiempo como Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo, y el propio director del FICG, Iván Trujillo Bolio.

“Iván es uno de los grandes directores de festivales del mundo, y hay un antes y un después, él trae a lo mejor de todo el mundo. A él lo conozco desde hace más de 20 años; la primera vez que fui a México lo conocí, pero nuestra relación de verdad comenzó en el año 2000 cuando presenté la película ‘Anita no pierde el tren’”. El cineasta destaca que es un honor que el FICG lo reconozca con el Mayahuel de Plata. “He tenido muchos premios en mi vida, no sé cuántos, pero éste es una satisfacción muy grande”.

Recuerda a nuestro país como un gran amigo de España en tiempos complicados como los de la guerra, que siempre ha sido una tierra acogedora y que ha recibido a los españoles con los brazos abiertos. “Es tremenda la historia de la relación que tenemos, es para mí el país de América de la alegría, la música y el arte”.

La historia de la hermana de Dalí

Ventura Pons señala que ha escogido a Guadalajara para presentar su película “Miss Dalí”, porque es algo que le debía a México. Su historia con este filme es muy particular y personal porque él conoce muy bien a la familia de Dalí, además de que también ha leído muchos libros sobre ellos. Sin embargo, para esta cinta, el personaje central es la hermana del artista, Anna Maria Dalí, pero también se retrata al pintor y a su mujer Gala Éluard. En el elenco participan Siân Phillips, Claire Bloom, Josep María Pou, Mario Gas y Allan Corduner, entre otros.

“Yo he conocido mucho a Dalí y Gala, en el 68 vivo entre Barcelona y Cadaqués, y en esa última ciudad, vivo delante de la casa de Dalí, nos hemos conocido mucho y con muchos amigos en común, muchas cosas podría contar, pero por la capacidad de una película, tenía que ser una síntesis, yo tengo vivencias con Dalí que no las he puesto en la cinta, pero es un mundo muy interesante. De Dalí se ha hablado mucho, pero de la hermana no, y las historias escondidas son las más interesantes”.

Cuando terminó el guion, señala que un analista de Londres le dijo que tenía que definir que une a los dos hermanos y pensó en la propia tierra. “Toda esta historia (de familia) es como una tragedia griega, por cuarenta años dos hermanos que se quieren mucho, que viven en el mismo pueblo y que no se hablan porque en medio estaba Gala”.

Después de México la cinta viajará por otros circuitos como Moscú, Buenos Aires, Tokio, Bogotá, Londres y Shanghái. La cinta se estrena el 6 de abril en España y luego en Bruselas. Además, está promoviendo un documental llamado “Universal i faraona”, ahora prepara otro que tiene que ver en la relación artística de Barcelona con Ciudad de México con las hermanas Pecanins.

De estreno

La cinta “Miss Dalí” tendrá su estreno en México, en la ciudad de Guadalajara en el marco de las galas a beneficio del FICG. La premier será en el Teatro Diana el martes 13 de marzo a las 21:00 horas. Y lo recaudado será para la Fundación de la Cruz Roja Mexicana, institución no lucrativa de interés social y voluntaria, que presta auxilio a la población que se encuentre en riesgo o en desastre.