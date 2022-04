Venom 3: Así confirmó Sony la secuela protagonizada por Tom Hardy en la CinemaCon

En la CinemaCon 2022 celebrada en Las Vegas, Sony Pictures confirmó la producción de “Venom 3”, la cual ya se encuentra en desarrollo con el regreso de Tom Hardy como el simbionte alienígena.

Fue ya al final de la presentación de las producciones de Sony, como “El Muerto” (Bad Bunny) y la confirmación de “Spider-Man Across the Spider-verse” y “Beyond the spider-Verse”, que confirmaron la tercera entrega de “Venom” con un video breve. En él se confirma también el logo para esta producción.

Sony y Marvel no revelaron más detalles sobre la película, ni siquiera el reparto.

“Venom” recién estrenó en octubre “Carnage liberado”, que obtuvo la segunda mejor apertura de la pandemia y la segunda con mayor ganancias en Estados Unidos. La producción recaudó 502 millones de dólares en todo el mundo.

Actualmente, “Venom: Carnage Liberado” está disponible en HBO Max.

AC