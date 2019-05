"Venga la alegría" recibe con los brazos abiertos a Anette Michel

"Venga la Alegría" recibió esta mañana de lunes con los brazos abiertos a Anette Michel, quien se integra al programa como conductora invitada.

La llegada de Michel sucede días después que la también conductora Tania Rincón anunció que se despedirá del programa el próximo 31 de mayo.

"Mis planes de trabajo solo los sé yo y nadie más que yo. Pero no tengan duda de que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente", escribió Rincón en un mensaje que dio a través de Instagram.

La llegada de Anette Michel a "Venga la Alegría" como conductora invitada ha recibido varios "me gusta" a través de redes sociales, aunque también hay comentarios de algunos seguidores del programa que piden el regreso de Natalia Valenzuela e Ingrid Coronado, quien hace una semana visitó "Hoy" para presentar su libro.

AC