Tania Rincón anuncia su salida de "Venga la alegría"

A través de redes sociales, Tania Rincón informó que cierra su ciclo en "Venga la alegría" porque se sumará a los Protagonistas en Azteca Deportes durante la Copa Oro y Copa América.

Rincón detalló que el 31 de mayo será su último día como conductora en el programa matutino al que se sumó desde 2011.

Rincón escribió en Instagram: ¡Les tengo aviso parroquial! Porque ustedes nuestro público, mi familia extendida son lo más importante, ahí les va... Quiero hacer de su conocimiento que he tomado la decisión de cerrar mi ciclo en Venga la Alegría. Este día no habrá despedida, no no no, porque todavía estaré los próximos 15 días, mi último día será el viernes 31 de Mayo. Mis planes de trabajo solo los sé yo y nadie más que yo. Pero no tengan duda de que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente. Así que me toca trabajarle duro y con fe porque Patricio me salió comelón. Por el momento, les puedo compartir que formaré parte del equipo de Protagonistas en Azteca Deportes durante la Copa Oro y Copa América. O sea el próximo mes de junio. Y de verdad será una aventura que me llena de emoción!!! Mi único objetivo es crecer y seguir teniendo nuevos retos profesionales. Venga la Alegría ha sido un viaje maravilloso, divertido y lleno de aprendizaje.

A ustedes, mi familia extendida, siempre GRACIAS y por aquí ando... Besos inmensos.

Ayer se dio a conocer que Fernando del Solar regresa a TV Azteca a partir del próximo lunes y se une al programa "Todo un Show", el anuncio fue dado a conocer en "Venga la alegría", donde recibieron al argentino entre alegría y lágrimas de emoción.

Tania Rincón posteó una fotografía con Del Solar acompañada con un mensaje de buenos deseos.

"ARRIBA LOS CORAZONES!!! Porque ya está de regreso mi querido @fernandodelsolar ,el mejor de los éxitos", se lee.

