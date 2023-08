Vadhir Derbez habla de la ausencia paterna en su reciente sencillo “Morrito”

El cantante y actor Vadhir Derbez, estrenó hoy viernes su nueva canción “Morrito”, un tema muy emotivo bajo los acordes de la música tumbada con una esencia muy pop en el cual habla de la ausencia paterna, una pieza que representa sus emociones, pero también la de muchas personas que han pasado por situaciones similares, entendiéndose el concepto de la ausencia desde la despedida, la muerte, o el desapego.

“Es una canción muy personal para mí y estoy muy contento por ver cómo la gente ha estado reaccionando, creo que he hecho llorar a muchas personas que han conectado con esta rolita”. Y es que Vadhir toca fibras muy profundas porque la ausencia del padre ocurre, por ejemplo, en muchos hogares de México.

“Desde que la escribí tenía el nervio de sacarla, porque al fin de cuentas es una historia muy personal, pero al irla escuchando y ver la reacción de otras personas cuando se las enseñaba, me di cuenta que el mensaje era muy universal, que hay tantas personas que están pasando por eso, que tenía que compartirla para que más las pudieran escuchar, porque hay quienes atraviesan por estas dinámicas rotas y que hay heridas que hay que sanar”.

También te puede interesar: Pedro Ortiz de Pinedo busca rating en su novela "Minas de Pasión"

Esta pieza, Vadhir la desarrolló a partir de ir a terapia. “Mi proceso fue que estuve trabajando en mí, en la salud mental, en la terapia… Pero también por muchas otras cosas que estuvieron pasando en mi vida y tuve que trabajar demasiado en mí. Y al hacer esto para estar bien, descubrí muchas cosas, como heridas que tenía y en las que ni siquiera pensaba, porque creemos que estamos bien y cuando le escarbas, te das cuenta de demasiadas cosas que están ahí escondidas. Y pues usé la composición y la música para poder sacar todo esto y sanar, externarlo de alguna forma y salió está canción que estoy muy orgullosa de ella, salí de unas constelaciones y me fui directamente al estudio y fue muy lindo lo que salió”.

¿Qué dice Eugenio Derbez de la canción?

Señala Vadhir que este tema no es algo que solo concierne a la relación con su padre, sino que habla de cuestiones más universales, pero, “claro que hay muchos momentos en los que estoy hablando de vivencias y de cosas que me pasaron y que viví, pero al mismo tiempo es una cosa para cualquier persona que esté en tu vida, ya sea un familiar o con quien tengas un tipo de herida y de rencor. Y el mensaje que estoy queriendo dar con esto no es simplemente como una queja, sino como una invitación a que la gente pueda revisitar estas relaciones que tienen y sanar. Entender que sí hay cosas que nos duelen, que se quedaron ahí, pero que el presente que tenemos ahora es el que tenemos que aprovechar para comunicarnos mejor y tomar mejores decisiones”.

Recuerda que cuando su padre escuchó la canción tuvieron un momento muy emotivo y fuerte, “lloramos los dos, estuvimos platicando y lo entendió perfecto. Él es muy consciente de estas cosas y vamos puliendo y trabajando en estar bien nosotros, ha tomado tiempo, pero está muy orgulloso de la canción y que ésta sea muy honesta, porque puede tocar a tantas personas, obviamente le pesó, pero le encantó”.

Te puede interesar: Las deliciosas conchas y tamales con temática de Taylor Swift (FOTO)

Pero la moraleja es esa, con el tiempo todo vuelve a florecer. “No quiero que esto se vaya al morbo como si hubiéramos tenido algo terrible a nivel relación, porque no fue así, son simplemente cosas que duelen y que te quedas con esa espinita ahí, pero que se tiene que reparar. Por eso digo que esta canción es muy universal, porque hay gente a la que se le murió el papá, o personas a las que abandonó el papá y no lo volvieron a ver en su vida, o que está el papá que les da de todo, pero que hay otras cosas que duelen y que también son importantes”.

Experimentación sonora

Vadhir desde que se inició como cantante ha experimentado con los ritmos musicales como el pop y el urbano y ahora quiso trabajar en los sonidos tumbados, destacando que adentrarse en ellos le dio más sentimiento a la melodía, “pero yo no soy un cantante de regional, por eso es que también hay una fusión con trap y con pop, metiéndole cuerdas para que el tema fuera creciendo de lo tumbado a algo más dramático e intenso en la producción musical”. No descarta seguir ofreciendo piezas con este estilo, “me gusta jugar con la música y crear con ella lo que quiero decir en el momento”. El video de la canción también lo dirigió Vadhir, el cual ofrece una estela más cinematográfica, lo trabajó en colaboración con The Broducers.

Lo que viene

Vadhir seguirá lanzando sencillo por sencillo, mientras, también está previendo la realización de un show para cantarle a la gente en vivo. En cuanto a la actuación, resalta que hizo una cinta con Rob Schneider que se llama “Amor es amor” y que tendría que salir este año o a inicios del 2024, también acaba de hacer una película en España llamada “Mientras cupido no está” y un filme navideño en el mismo país y que lleva por nombre “La Navidad en tus manos”. Además se asoció para lanzar un restaurante italiano en la Ciudad de México y confiesa que le ha ido muy bien con él.

MM