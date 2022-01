VIDEO: Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometen bajo el árbol donde se conocieron

Megan Fox esta lista para casarse con Machine Gun Kelly. Así lo ha confirmado la feliz pareja publicando un video del momento en el que el rapero le entrega el anillo a la actriz de 35 años debajo del mismo árbol en el que se conocieron hace más de un año, cuando Fox aún estaba casada con el actor Brian Austin Green.

Al pie de su publicación, Megan escribió: "En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano, pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Sin darnos cuenta del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados por el amor. Y el karma". y agrego: "De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él, Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí... y luego bebimos la sangre del otro. 1.11.22 ✨".

"Sí, en esta vida y en todas las vidas" publicó el cantante Machine Gun, cuyo nombre real es Colson Baker, al pie de una foto en Instagram en la que aparece un hermoso anillo de diamante y esmeralda que el rapero diseñó con Sthephen Webster. "Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades del mismo espíritu formando el oscuro corazón que es nuestro amor. 1-11-2022 ✨”

Megan fox anunció su relación con Machine Gun Kelly en Instagram a mediados del 2020. AP/EVAN AGOSTINI

Megan Fox y Gun Kelly comenzaron su relación a mediados del 2020 luego de haber trabajado juntos en el set de la película, Midnight in the Switchgrass. El actor Brian Austin Green, quien estaba casado entonces con la actriz, confirmó unas semanas despues que él y la protagonista de transformers, con quien mantiene cuatro hijos, se habían separado tras 10 años de matrimonio.