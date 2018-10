Una velada íntima con Adán

Atrás quedó ya el “Ídolo”, “Amador” y “Ada”, los tres personajes que firmó con el nombre de Adanowsky. El artista ahora se presenta con su nombre, Adán Jodorowsky, con el material “Esencia solar”, lanzado este 2018.

A la Perla Tapatía llega esta semana con un concierto diferente a los que está habituado: “En general hago shows muy explosivos, con ocho músicos, decorados, explosiones, músicos que vuelan en el cielo… pero de repente me propusieron tocar allá y lo pensé. Es bastante interesante, voy a poder estar en un formato íntimo con la gente, será acústico”.

“Toco con mi guitarra, solo acompañado de un percusionista y un jaranero. Es un formato reducido, voy a aprovechar para contarle a la gente cómo nacieron las canciones, estar muy cerca de ellos y contar la génesis de cómo he creado las letras, cómo las he compuesto. Va a ser ese tipo de concierto, que no hago mucho”, platicó vía telefónica el creativo. El repertorio que cantará es de todos sus materiales discográficos, apunta.

La jarana es parte del sonido de su más reciente álbum: “Es una nueva faceta, pero pasajera también. Ahora me voy a París a grabar en enero, con unos músicos increíbles franceses. Va a ser completamente diferente de ese disco. Cambio de estilo en cada disco, me gusta explorar la música, no soy el tipo de artista que toda la vida hace el mismo tipo de música. Eso no me hace vibrar”.

La raíces del sonido

Sobre “Esencia solar”, el artista agregó: “Me inspiré viajando en varios países. Viajé mucho por Perú, Yucatán, Argentina, Chile. Me inspiré de las sonoridades, de las raíces de esos países, ritmos brasileños también. Fue una etapa de transformación, mi manera de componer fue diferente para ese disco. Quería que fuera muy simple, muy digerible”.

En “Esencia solar” el músico colaboró con músicos de la talla de León Larregui y Natalia Lafourcade. Adán platicó cómo fue que se sumaron: “Produje dos discos solistas de León. Había producido sus discos pero nunca habíamos hecho un dueto. Es muy amigo mío y me pareció adecuado pedirle que participara. Natalia también, amiga de muchos años, vive en el mismo barrio. Hice colaboraciones con mis vecinos”.

En cuanto a las letras, “también la paternidad está presente en ese momento. Fue totalmente un periodo de transición. Ya pasé por esa etapa, ahora preparo a la gente para recibir un disco más energético: por eso hago shows con decorados, con muchos músicos, mucho baile, coreografías. Es lo que voy a hacer en el próximo disco: más solos de guitarra, rock, funk. Es un proyecto bastante audaz”.

A jugar con el futuro

Según cuenta Adán, el próximo disco tendrá un dejo de “Ada”, su tercer personaje en el que exploró la música más bailable: “Es un híbrido de todo lo que hice. En la voz me voy a soltar, pego unos gritos, subo muy agudo. Es más un performance el próximo disco. Como siempre me dicen que hago shows energéticos y que mis discos son tranquilos. El próximo va a ser más conforme a lo que hago en el escenario”.

En cuanto a las letras de ese álbum por venir, el compositor adelantó que “Hay de todo: hay canciones de amor, de deseo, de frustraciones, también sobre gente que se murió de drogas, gente que tuvo una enfermedad. Navegan muchas emociones. Hay una que dice que dibujo una cara en la arena y de repente llovió y se borró la cara; allí desapareció la que amaba…”.

Los proyectos que vienen

Adán producirá el tercer disco de León Larregui, a la par de los álbumes de Bándalos Chinos y Daniela Spalla. Igualmente, está en pláticas para producir a El David Aguilar y Caloncho, además de otros artistas. En otras disciplinas artísticas, Adán participará como actor en dos películas, una de su padre (Alejandro Jodorowsky). También continúa con su proyecto de escritura de un guion de una película de terror.

Para disfrutar

Adán Jodorowsky en el Teatro Vivian Blumenthal, miércoles 31 de octubre, 20:30 horas. Preventa $300 pesos, día del concierto $360 pesos. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster.