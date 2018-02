Una radiografía fílmica sobre Federico Solórzano

El próximo 9 de marzo la ciudad volverá a vivir la esencia del Séptimo Arte gracias al Festival Internacional de Guadalajara que vive su edición 33 con muchas novedades. Entre las cintas que se proyectarán se encuentra “Donde se quedan las cosas”, de la directora Daniela Silva Solórzano, quien en entrevista nos da los pormenores de esta presentación.

“El documental es un retrato sobre mi abuelo Federico Solórzano, una persona muy querida aquí en Guadalajara, paleontólogo, coleccionista, y de alguna forma me empecé a acercar a él (más allá de ser mi abuelo) como un personaje para la película en sus últimos meses de vida, me di cuenta de lo que he vivido toda mi vida: la casa, las cosas —tenía más de 500 mil objetos, entre científicos y personales— y eso que era mi vida, iban a desaparecer. Creo que ahí empiezan las películas, cuando los realizadores nos damos cuenta de que hay algo que se nos va a escapar y nos mueve tanto que decimos ‘aquí tenemos que estar’”, comenta la joven cineasta.

La aproximación familiar que vivió Daniela para realizar el documental le llevó casi cinco años, convencida de que tenía que hacer una película sobre su abuelo. “Empecé a filmarlo en forma en su último año de vida (murió en mayo de 2015), imagínate ver cómo las cosas se empezaban a ir y mi única forma de salvarlas era a través de una filmación, grabándolas, ya que yo no tenía ningún poder sobre esos objetos y no sabía lo que haría la UdeG, el Museo de Paleontología o mis tíos, si se repartían todo”.

Daniela Silva Solórzano aclara que este documental no es biográfico, va más allá e interioriza en el personaje que fue su abuelo, una persona a la cual mucha gente quiso en vida, “me interesó hacer una radiografía de él, con la película presento quién es mi abuelo para mí, a partir de las cosas que me fui encontrando, como un video hermoso donde sale mi abuela y está en el tráiler de la película, cartas de mi bisabuelo que hablan de otra época. Fue un viaje a través de todos estos años y al momento de editar fue sumergirme a la mente de Federico y por qué la curiosidad lo llevó a estar en tantas cosas”.

El aspecto sonoro, familiar, de ciencia y sumergirse en espacios de tiempo, son las cosas que definieron a un personaje como Federico Solórzano, visto desde el ojo de su nieta. Es así como el documental de Daniela Silva Solórzano competirá por el Premio Mezcal en el FICG 33.

TOMA NOTA

Compiten por el Premio Mezcal, en Documental

1. “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”.

2. “The Best Thing You Can Do with Your Life”.

3. “¿Dónde estás?”

4. “Donde se quedan las cosas”.

5. “Hermanos”.

6. “Lejos del sentido”.

7. “Mi hermano”.

8. “Rita, el documental”.

9. “Un filósofo en la arena”.