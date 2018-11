Un repaso por el repertorio

Acompañado de dos músicos (un jaranista y contrabajista, y un percusionista), Adán Jodorowsky subió al escenario con su guitarra eléctrica para remontarse en la totalidad de su discografía. Entre cada canción, el músico platicó el origen de cada uno de los temas. Este formato de presentación "No suelo hacerlo mucho, pero me da mucho gusto hacerlo aquí en Guadalajara", comentó.

El concierto comenzó con "j'aime tes genoux", un cóver de su primer álbum, publicado en francés. "Estoy mal" continuó en el set: para escribirlo, platicó Adán, recurrió a la ayuda de Alejandro Jodorowsky, su padre.

Más adelante en el concierto desde el público alguien le pidió la misma canción: "Ya la toqué", comentó Adán. La interacción con el público fue constante, desde saludar y señalar a un perro guía entre la gente, hasta recibir regalos y subir al escenario a varios fans (uno incluso cantó un tema con su guitarra).

Más tarde habló más de los orígenes de su familia materna, antes de componer su primera canción, "El ídolo". El músico compartió haberla escrita inspirado en "L'Ete Indien" de Joe Dassin. Siguieron anécdotas con los cantantes Natalia Lafourcade y León Larregui, vocalista de Zoé, ambos con colaboraciones en Esencia solar, su disco más reciente.

El músico también compartió su experiencia de colaboración con Devendra Banhart, en el tema "You are the one" de su disco Amador.

En su set, Jodorowsky incluyó más cóvers, como "Historia de un amor", que interpretó solo en el escenario. Continuaron temas como "Niña roja" o "Me siento solo". De nuevo desde el público alguien lanzó la pregunta: "¿Por qué no tocas canción de Adán y Xavi o de Ada?". Acto seguido, y para cumplir la petición, Adán cantó de temas de ambos discos. Sobre el origen del disco Ada, acompañado de un personaje femenino, Adán se remontó de nuevo a su historia familiar, pues durante el embarazo sus padres esperaban a una niña.

La interacción con la gente también incluyó "Las mañanitas", pues Adán cumplió años esta semana. Igualmente, durante "Color café" Adán subió al escenario a varias personas, como ha hecho en otras de sus presentaciones en Guadalajara.

A @adanjodorowsky le cantaron Las Mañanitas, entre su publico había un perro guía, bailó, se le fue la voz porque "dejó el alma" en su concierto acústico en el @BlumenthalGDL de #Guadalajara donde cantó "Historia de un amor" pic.twitter.com/vZflFexsSH — Rock en Guadalajara (@charrocanrolas) 1 de noviembre de 2018

El final del tema significó la partida del artista del escenario, aunque regresaría para el encore, donde interpretó "Déjame llorar", también conocida como "Collar de perlas". La canción aparece en la película de su padre Santa Sangre, cinta en donde actuó siendo un niño: el músico agregó que fue una de las primeras canciones con las que aprendió a tocar la guitarra.

AC