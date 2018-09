Un gurú se apodera de Foro Periplo

Para aquellos que buscan una buena propuesta de entretenimiento para este fin de semana, el Foro Periplo (Prisciliano Sánchez 790) tiene una invitación sobre la mesa, con el estreno este 1 de septiembre de “El Gurú”, una obra de circo y comedia realizada por Israel Mora, mejor conocido como “Baketa”.

“El Gurú” aparecerá en escena en punto de las 20:00 horas y Mora adelanta que “lo que buscamos es que se la pasen bien y al mismo tiempo crear una idea clara sobre la tolerancia. Vivimos en tiempos de estrés al parecer silencioso, parece que estamos tranquilos pero pasa mucho caos”. El costo de la entrada es de $100 pesos.

El personaje que se apodera de la escena es un diseñador expulsado de varias casas de moda por querer revelar los secretos del mundo de los fashion. Ahora se dedica a dar consejos, algunos útiles y otros disparatados. Su personalidad excéntrica y facilidad para meterse en embrollos asombrosos son parte del encanto de la pieza.

“Con ‘El Gurú’ -agrega “Baketa”- ponemos en tela de juicio la cuestión de la apariencia. Señalamos los prejuicios, pero ojo, no es una crítica directa a la moda, como un tema que es en apariencia superficial termina por definir partes de nuestra historia y forma de expresión. Eso sí, es un show divertido que busca despertar a la reflexión”.

Israel ya había desarrollado al personaje en espectáculos callejeros y con apariciones especiales en eventos, aunque será en Foro Periplo donde lo dote de una dimensión y sonoridad que lo llevan a nuevos niveles. El show, agrega, tiene un discurso y es entretenido para todas las edades.

“Alguna vez me dijo un director que cuando un espectáculo ya no puede evolucionar es porque se agotó su magia”, agrega el artista, orgulloso del crecimiento de “El Gurú”. Detalla que “el personaje lo he llevado como presentador circense y a otros eventos. Puede estar presente sin el contexto de un espectáculo, y creo que eso es lo que lo hace fuerte y atractivo. Ahora en Periplo queremos llevarlo a otro nivel”.

A la par de explorar el camino en solitario, Israel se mantiene como integrante de la compañía de clown y teatro físico “Bravisimo”, al tiempo que forma parte del proyecto “Cabaret Buffete: Circo, Bufo e Indómito”, como presentador residente. Su nombre ha estado integrado también en espectáculos como “La estirpe de los titanes”, que recién se estrenó en el FESTA.