“Un Festival Mexicano” reunirá lo mejor del cine

La pandemia provocó que los festivales cinematográficos reinventaran su modo de operación, adaptándose a los tiempos donde las aglomeraciones están restringidas. En un contexto adverso en la economía, un grupo de festivales mexicanos se agrupó para hacer frente a la situación, con “Un Festival Mexicano: unión de festivales cinematográficos”.

Esta iniciativa surge y tendrá su sede en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), cuya directora (Estrella Araiza), resaltó en entrevista que buscan incentivar la industria y generar el diálogo entre los festivales y sus públicos. Además del festival tapatío organizado por la UdeG, “Un Festival Mexicano” cuenta con la alianza de Ambulante: Gira de Documentales, DocsMX, Festival Internacional de Cine de Los Cabos, Festival Internacional de Cine de Guanajuato y el Festival Internacional de Cine de Monterrey (FIC Monterrey).

Estrella Araiza recordó que “La idea inicial fue a partir de que el FICG participó en el We Are One: Un Festival Global, con los 20 festivales más importantes del mundo. Quisimos trasladarlo a México e iniciamos un diálogo con los organizadores en México, para ver cómo podríamos participar”.

La convocatoria contempla encuentros cinéfilos en distintas latitudes del país: “Cada festival tiene su personalidad definida, una programación propia”. A partir de esa programación de cada festival se integró el programa de “Un Festival Mexicano”: “Dejamos que cada festival pueda establecer su voz en la programación, nosotros como FICG solo establecemos el número de horas”.

El FICG funge como anfitrión, al aportar la logística, la organización de las plataformas y espacio físico para actividades presenciales. “Un Festival Mexicano” se integra al programa del FICG, que se realizará del 20 al 27 de noviembre luego de haberse pospuesto al inicio de la cuarentena en México.

El FICG a la vuelta

Sobre la programación que tendrá el FICG en su próxima edición, la número 35, Araiza señaló que se dará a conocer en breve; y adelantó que los invitados que estarían presentes en Guadalajara, será sólo talento mexicano, por las restricciones para viajar desde otros países.

A lo largo de estos meses el FICG ha realizado sus actividades para profesionales: “Muchos programas que sí necesitaban tener resolución, con muchas cosas que no dependían de nosotros. Por ejemplo, el programa de Talents, que se trabaja con la Berlinale”.

Estrella compartió que buena parte de la programación original se mantuvo, por lo que tendrán cerca de 200 cintas: “Al final 90% de lo que teníamos para marzo se rescató para noviembre. Ha habido de todo, algunas películas que han decidido esperar para tener el estreno con nosotros; otras, quisieron tener sus estrenos virtuales en otros eventos”.

El formato que adoptará el FICG contempla lo híbrido. Parte del programa que estará disponible en la red incluye los contenidos de la selección Iberoamericana, afirmó la directora del FICG. Igualmente se replicarán algunos contenidos en televisión, en el canal de la UdeG. En cuanto al presupuesto, Araiza afirmó que estarán lejos de las cifras de años anteriores, y aún trabajan en definir la cifra final de inversión.