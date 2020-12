Última canción de Armando Manzanero, dedicada a la Virgen de Guadalupe

En los 70 años que Armando Manzanero le dedicó a la música, una de las características que siempre lo definió fue que era un hombre que trabajaba hasta en sus descansos, por ello no es de extrañar que a lo largo de su carrera haya compuesto más de 300 canciones, lanzado más de 30 álbumes y hecho una veintena de duetos.

El acervo musical que el artista dejó es innumerable pero, ¿cuál es el último trabajo en el que estuvo involucrado el artista yucateco?

Aunque Manzanero trabajó con grandes exponentes de la música como Luis Miguel, Andrea Boccelli, Miguel Bosé, Alejandro Sanz y un largo etcétera, el compositor también se distinguía por apoyar a las jóvenes promesas y la última a la que produjo y dio una canción fue la cantante de regional Miriam Solis.

Fue el pasado 11 de diciembre que Miriam estrenó "Morena", una canción compuesta por Manzanero e interpretada por la joven tapatía.

Este tema surgió de la devoción que Manzanero tenía hacia la Virgen de Guadalupe y, con motivo de las mañanitas, lanzaron este tema que además produjo el Maestro.

Solís fue la última pupila de Armando ya que le produjo y dirigió "Feria de amor", disco que se dio luego de que la joven conociera al artista yucateco hace más de cuatro años en Brasil.

"Me invitaron a Brasil con Beatriz Paredes en la embajada y ahí conozco al maestro Armando Manzanero. Me presento con él, le presentó el mariachi, le platico de mi música y él me dice que le gustaría apoyarme y sacamos un disco con Universal Music, con mariachi que tiene fusiones con flamenco, diez canciones son con mariachi y una con los macorinos", detalló Solís hace un par de semana durante el lanzamiento de su disco.

jb