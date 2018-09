Tyler Henry, el amo de lo sobrenatual

Ya viene una temporada más de Hollywood Medium, el reality show que lanzó a la fama a Tyler Henry. Este popular joven estadounidense ha sorprendido por sus capacidades para comunicarse con el más allá, haciendo gala de su talento en el programa donde se sumerge en el pasado de las celebridades que visita. Eso sí, cada sesión es una sorpresa para él, y para confirmar que no está nada planeado: “No sé quién será el cliente, hasta que se abre la puerta”.

“Hollywood Medium with Tyler Henry” presenta su tercer temporada a través de la señal de E! Entertainment hoy, en punto de las 20:00 horas. Y al referirse a esta nueva tanda de capítulos, Tyler adelantó que lo que viene es “una nueva compilación de lecturas”. Entre los famosos que se verán en la pantalla de E! están Megan Fox, La Toya Jackson y Jim Parsons, entre muchos otros.

Las grabaciones de estas sesiones fueron diferentes, platicó el médium: “Me siento más cómodo en esta temporada, tomo más riesgos. También hay algunas personas que no son celebridades. Algunos de los clientes llevaron a otras personas para ver las lecturas, y terminaron teniendo participación. Eso me gusta, y hay más de eso en esta nueva temporada”.

Dentro de lo que podrá apreciarse en los nuevos episodios, Tyler resalta la lectura con una de las hermanas Jackson. “Fue impactante y emocional. Inmediatamente entramos en contacto con Michael Jackson. Fue muy emotivo. Estuvimos comunicándonos sobre la naturaleza de su muerte, tenía muchas preguntas. Sacamos mucha información privada que nadie sabía públicamente. Fue confortante, validó que su hermano sigue siendo parte de su vida”.

Entre lo público y lo privado

Tyler Henry lleva ya varios años de fortalecer el “músculo” de la comunicación con los muertos, pero desde que trabaja en el reality ha tenido nuevos aprendizajes: “Durante el show he aprendido sobre las celebridades, a saber que seamos famosos o no, tenemos las mismas preocupaciones. Sin importar nuestro estilo de vida, todos pasamos por las pérdidas, el luto, los momentos difíciles. Estar abiertos a nuestras experiencias nos da la habilidad de transformar la vida de otras personas, de ayudarlos”.

En ese sentido, el impacto es personal también, con una enseñanza que comparte con todos sus seguidores: “Desde una perspectiva personal, como ser humano, aprendí la importancia de comunicarnos en el presente. Hacerle saber a nuestros seres queridos lo mucho que los queremos. Decírselos ahora, no después. Si esperamos luego nos arrepentimos. He aprendido a valorar el momento y a decirle a mis seres queridos que los amo. Eso es una lección valiosa”.

Pero es muy diferente tratar de entablar comunicación en una sesión privada a una sesión que está siendo grabada: “Trato de estar muy consciente de lo que digo cuando estoy frente a la cámara. Cuando no hay cámaras podemos ser más directos en lo que surge. Pero en la pantalla no podemos decir algunas cosas de esa manera, hay que ser más diplomáticos, tener más tacto. Sé que alguien más lo verá, ¡en 152 países! Muchas personas lo sabrán y quiero que el cliente se sienta a gusto. Esa es la diferencia”.

Otra peculiaridad es la personalidad: “Las celebridades son un reto mayor porque hay algo más de ego. Yo tengo que sacar más información privada para validar. Me obliga a hacer un mejor trabajo, sacar más información personal para convencer al cliente de la experiencia”.

Con los pies entre los vivos

Para el profesional de la comunicación con el más allá, todas las personas tienen la capacidad de abrir esa puerta: “Creo que todos tenemos el potencial para comunicarse, para conectarse con alguien que nos habla. Pero hay gente más predispuesta para convertirse en médium, más que otros. Es como un músculo que se puede fortalecer, trabajar y construir. Toma mucho tiempo, mucha dedicación. Pero sí, todos tenemos la capacidad de comunicarnos con alguien”.

Cuando no lo hace, Tyler es una persona totalmente normal: “Cuando no estoy trabajando salgo de ese modo, no pienso en nada que relacione mi actividad como médium. Es un tanto difícil porque no puedo cerrar por completo, pero cuando no trabajo trato de pasar el tiempo con mi familia, mis amigos. No hablamos de eso. Vivo de una manera normal, como todo el mundo”.

Saber más

Entra al mundo de los libros

En 2016, Tyler lanzó su primer libro, titulado “Entre dos mundos: lecciones desde el otro lado”. El médium nos adelantó que ya trabaja en su segunda publicación: “Se centra en los propósitos de la vida, cómo podemos estar más enfocados y los aprendizajes que podemos tener del otro lado”.