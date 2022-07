Turek Hem y Discípulos del Concreto presentan un rap de calle No. 11

Turek Hem (Hemafia) y Discípulos del Concreto están haciendo sonar las calles con su nueva colaboración titulado El Rap y Calle No. 11, que si no lo has escuchado es tu turno de hacerlo sonar, pues ya está disponible a través de múltiples plataformas digitales como YouTube y Spotify.

Rap y Calle No. 11, una colaboración entre México y Ecuador, ha generado una visualización de casi 13 mil visitas en la plataforma YouTube. La rola, además, ha sido bien recibida por el público quienes aplauden la iniciativa de unir a estos dos grandes del rap en un solo beat que suena súper explosivo y que nos deja con ganas de seguir escuchando más de este proyecto musical.

A través de un estilo callejero, la rola Rap Calle No. 11 ha sobresalido. Y no es para menos pues detrás de esta colaboración, entre México y Ecuador, se encuentra la familia Alzada. Este sello discográfico donde colabora Yorking Hb, rapero y beatmaker, quién ha creado un beat duro y lento de la mano de otro integrante de la casa, así es que al escuchar este tema no pararás de alzar la mano de arriba abajo.

Rap y calle no. 11 forma parte del proyecto callejero la saga Rap y Calle que inició Turek Hem (Hemafia). Esta iniciativa musical se ha caracterizado por sus temas que hablan de calle y barrios. Además, ha contado con participaciones como las de Neto Peña, Zxmyr, Danntik, Cirujano Resendez, Yorking HB, Yoiker, Chato 473 y que en esta onceava entrega se suman los Discípulos del Concreto, originarios de Quito, Ecuador.

Turek Hem (Hemafia) es un rapero originario de Puebla, México. Su estilo musical se caracteriza por hablar de la calle, del barrio, y de cómo ha salido adelante con sus rimas y su música. Es uno de los miembros de Alzada con más trayectoria en el rap mexicano y ha compartido música con grandes raperos de la escena mexicana como Neto Peña, Santa Fe Klan, Yoss Bones, Lefty SM, Toser One, entre otros.

Finalmente, Andrew y Shainy, los DDC, han tenido también una gran trayectoria dentro de la música tanto en Ecuador como en México, y suman sus grandes estilos, diferentes entre sí, pero con una gran sinergia, para formar este gran Rap y Calle No. 11, una rola con todo el sello urbano y la lírica que representa a Turek, los DDC y ALZADA.