Tras su estreno, fanáticos critican "Star Wars: El Ascenso de Skywalker"

Este jueves se estrenó en cines la película “Star Wars: El Ascenso de Skywalker”, y los internautas no se quedaron con las ganas de compartir su opinión al respecto, sin embargo, ésta no es del todo positiva.

Creando tendencia en Twitter, los fans de la saga de George Lucas culparon a Disney por el “indigno” final luego de 40 años.

“Una trilogía hecha mi… al final, tuvieron todos los elementos, personajes y tres películas fueron más que una absurda e innecesaria trilogía de la mano de Disney”, “Disney acaba de hacer la peor película de ´Star Wars´en la historia, una bofetada total a los fans, que poca ma…”, se lee entre los tuits compartidos en la red social.

Una trilogía hecha mierda al final,tuvieron todos los elementos,personajes y tres películas fueron más que una absurda e innecesaria trilogía de la mano de Disney.

El que te diga que fue digno,fue genial y que culminó bien TE MIENTE Y SE ENGAÑA.6/10#StarWarsTheRiseofSkywalker

Disney acaba de hacer la peor película de Star Wars en la historia, una bofetada total a los fans, que poca madre. #RiseOfSkwalker

No pensé que sería posible arruinar una franquicia con una sola película, pero Disney lo logró. Fue el final más forzado y sin sentido de toda la trilogía. En 2 horas lograron malograr la película con puro fanservice y nostalgia innecesaria. #StarWarsTheRiseofSkywalker #Disney

Recordemos que la compañía Walt Disney compró en 2012 LucasFilm, encargados de la saga de “Star Wars” desde 1971, por cuatro mil 50 millones de dólares. 21st Century Fox, por su parte, vendió la mayor parte de sus activos a Disney por 71 mil 300 millones de dólares en julio de 2018.

Pese a estos desacuerdos entre los seguidores del filme, también hubieron otros fans que elogiaron el personaje “Kylo Ren”, interpretado por Adam Driver, considerándolo como “una de las mejores cosas de la última película”.

Adam Driver es pooooor muchooo lo mejor de esta trilogía; por su actuación, por su ética de trabajo y por personaje.



Y ya.



Estés el tweet.#TheRiseOfSkywalker #starwars #KyloRen

Lo único que si quedó claro con esta trilogía es el nivel de actor que es Adam Driver. Su Kylo Ren termina siendo memorable y por mucho el mejor personaje de esta famélica trilogía.#TheRiseOfSkywalker

"Hay algo en tener un antagonista que sea un poco más vulnerable. Eso parece ser más identificable y humano que alguien que es un psicópata"



–Adam Driver sobre Kylo Ren en 'La estrella oscura en ascenso'

"Star Wars" deja mensajes de superación personal, aseguran fans

"Star Wars" deja un mar de emociones y muchos mensajes, entre ellos de superación personal, así lo aseguran algunos fanáticos de la saga de George Lucas, que asistieron al estreno del episodio IX "El ascenso de Skywalker".

"Para mí el Universo de 'Star Wars' es algo muy importante, porque me ha mantenido esa ilusión de ser un niño todavía"

Entre los asistentes al estreno de la película en Cinemex Manacar de la Ciudad de México, durante la madrugada del jueves, se encontraba Jonathan Almazán, quien refirió que es fanático desde que era un niño. Y desde entonces el personaje de "Yoda" se convirtió en su favorito, por representar un ser de paz e inteligencia."Creo que es algo que a muchas personas les gusta, 'Yoda' es una persona muy sabia, con un gran temple y creo que es alguien que no se precipita en hacer las cosas y a pesar de que todo alrededor este complicándose, se mantiene tranquilo y muy enfocado en lo que quiere lograr", dijo

Además, opina que el gran éxito de la franquicia, se debe a que son películas que se han transmitido de padres a hijos o llaman la atención de las nuevas generaciones.

"Cada generación tiene su trilogía, digamos que empezó con la 4, 5 y 6 y que para esa generación, la historia era algo muy nuevo, muy fresca y eso llamó mucho la atención y luego pasaron las precuelas, que pasaron los padres a sus hijos o a la gente joven como yo se acerca a ver estas películas, entonces yo creo que lo que tiene, es que cada generación se puede relacionar con su propia trilogía", opinó.

Mientras que Rodrigo García, también fan de los filmes de Lucas, indica que a pesar de los años, siempre que los ve, le dan una ilusión de ser niño nuevamente.

"Yo me hice fan cuando vi la primera espada láser, eso fue lo que me llamó la atención, para mí el Universo de 'Star Wars' es algo muy importante, porque me ha mantenido esa ilusión de ser un niño todavía y ver los créditos iniciales, es algo que no cambiaría nunca en mi vida", compartió.

Iram Ávila, también un fanático de las películas desde que tenía diez años, comentó que para él la historia le ha dejado un mensaje de superación, "sobre todo el creer en ti, el confiar en ti, en hacer las cosas, aunque tengas miedo poder hacerlas y pues animarte a vivir, disfrutar la vida en compañía de los amigos".

También admira al personaje de la "Princesa Leia", porque la considera una mujer muy fuerte y empoderada.

"Me gusta mucho, porque a través de la 'Princesa Leia', se demuestra la fuerza de una mujer para salir adelante, que es importante apoyarlas y estar con ellas, sobre todo en este tema que estamos sobre la violencia de género", expresó.

El episodio IX, “El Ascenso de Skywalker” fue dirigido por J.J. Abrams y estelarizado por Daisy Ridley como “Rey”, John Boyega es “Finn”, Oscar Isaac como “Poe Dameron” y Mark Hamill como “Luke Skywalker”.

El filme trata no sólo de la última batalla entre ambos lados de la fuerza pues, según el propio Adams, director del filme, los personajes se enfrentarán contra el “mayor mal”, además de que el resurgimiento del “Emperador Palpatine”.

Según Disney, “Star Wars: El Ascenso de Skywalker” se ubica un año después del Episodio VIII “Los Últimos Jedi”; los protagonista buscarán la manera de enfrentar a la “Primera Orden”, ahora encabezada por el nuevo “Líder Supremo Kylo Ren”, buscando eliminar el lado oscuro.

