Domingo, 21 de Septiembre 2025

Deportes | Programación

Futbol hoy 21 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del domingo 21 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Santos vs San Luis | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Chivas vs Tijuana | 11:00 horas | Amazon Prime Video, Tubi |
  • Puebla vs Cruz Azul | 12:00 horas | Tubi |
  • San Luis vs Mazatlán | 18:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs Celta | 06:00 horas | SKY Sports |
  • Mallorca vs Atlético de Madrid | 08:15 horas | SKY Sports |
  • Elche vs Real Oviedo | 10:30 horas | SKY Sports |
  • FC Barcelona vs Getafe | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Sunderland vs Aston Villa | 07:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |
  • Bournemouth vs Newcastle | 07:00 horas | HBO MAX |
  • Arsenal vs Manchester City | 09:30 horas | HBO MAX |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

  • Lazio vs AS Roma | 04:30 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
  • Torino vs Atalanta | 07:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
  • US Cremonese vs Parma | 07:00 horas | Disney+ Premium |
  • Fiorentina vs Como 1907 | 10:00 horas | Disney+ Premium |
  • Inter Milan vs Sassuolo | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

  • Paris FC vs Strasbourg Alsace | 07:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Auxerre vs Toulouse | 09:15 horas | Caliente TV |
  • AS Monaco vs Metz | 09:15 horas | Caliente TV, FOX |
  • Le Havre AC vs Lorient | 09:15 horas | Caliente TV |
  • Olympique de Marsella vs PSG | 12:45 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • Eintracht Frankfurt vs 1. FC Union Berlin | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach | 09:30 horas | SKY Sports |
  • Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • PSV Eindhoven vs Ajax | 06:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • AZ Alkmaar vs Feyenoord | 08:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

  • Austin FC vs Seattle Sounders | 17:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Los Angeles FC vs Real Salt Lake | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

