Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Santos vs San Luis | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs Tijuana | 11:00 horas | Amazon Prime Video, Tubi |

Puebla vs Cruz Azul | 12:00 horas | Tubi |

San Luis vs Mazatlán | 18:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Rayo Vallecano vs Celta | 06:00 horas | SKY Sports |

Mallorca vs Atlético de Madrid | 08:15 horas | SKY Sports |

Elche vs Real Oviedo | 10:30 horas | SKY Sports |

FC Barcelona vs Getafe | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Premier League EN VIVO

Sunderland vs Aston Villa | 07:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |

Bournemouth vs Newcastle | 07:00 horas | HBO MAX |

Arsenal vs Manchester City | 09:30 horas | HBO MAX |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

Lazio vs AS Roma | 04:30 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Torino vs Atalanta | 07:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

US Cremonese vs Parma | 07:00 horas | Disney+ Premium |

Fiorentina vs Como 1907 | 10:00 horas | Disney+ Premium |

Inter Milan vs Sassuolo | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Paris FC vs Strasbourg Alsace | 07:00 horas | Caliente TV, FOX |

Auxerre vs Toulouse | 09:15 horas | Caliente TV |

AS Monaco vs Metz | 09:15 horas | Caliente TV, FOX |

Le Havre AC vs Lorient | 09:15 horas | Caliente TV |

Olympique de Marsella vs PSG | 12:45 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Eintracht Frankfurt vs 1. FC Union Berlin | 07:30 horas | SKY Sports |

Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach | 09:30 horas | SKY Sports |

Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

PSV Eindhoven vs Ajax | 06:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

AZ Alkmaar vs Feyenoord | 08:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 21 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

Austin FC vs Seattle Sounders | 17:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Los Angeles FC vs Real Salt Lake | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

