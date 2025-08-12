La esperada quinta entrega de la franquicia animada más famosa del pantano tendrá que esperar un poco más. Universal Pictures y DreamWorks Animation confirmaron que “Shrek 5” volverá a modificar su fecha de estreno, una decisión que seguramente cambiará los planes de los fanáticos que ya contaban los días para el regreso del ogro verde.

La película, que más recientemente estaba programada para llegar a las salas el 23 de diciembre de 2026, ahora se estrenará el 30 de junio de 2027. Este movimiento representa el segundo ajuste en el calendario, ya que inicialmente la producción había sido anunciada para estrenarse en julio de 2026.

El proyecto marca el regreso de las voces originales que dieron vida a los personajes icónicos: Mike Myers volverá como “Shrek”, Eddie Murphy retomará su papel como el entrañable “Burro”, y Cameron Diaz interpretará nuevamente a la princesa “Fiona”. La gran novedad en el elenco es la incorporación de Zendaya, quien prestará su voz a la hija de “Shrek”, personaje que hará su debut en esta entrega.

Aunque no se han revelado las razones exactas del cambio de fecha, este tipo de ajustes son comunes en la industria cinematográfica, especialmente en producciones animadas de gran escala, donde los procesos creativos y técnicos requieren más tiempo para garantizar la calidad final.

Con esta modificación, “Shrek 5” se posiciona ahora como uno de los grandes estrenos animados del verano de 2027, dejando a sus seguidores con la expectativa de si esta espera extra traerá consigo nuevas sorpresas en la historia del ogro más querido del cine.

