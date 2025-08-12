Noah Centineo, convertido en ícono juvenil gracias a su carisma y a su inolvidable papel como “Peter Kavinsky” en Netflix, saltó a la fama con títulos como “Sierra Burgess Is a Loser” y “The Perfect Date”, que lo coronaron como el “rey de las comedias románticas” entre el público adolescente.

Sin embargo, el actor ha dejado claro que quiere romper con esa etiqueta y explorar nuevos horizontes. Su transición comenzó con “The Recruit”, el thriller de espionaje de streaming en el que interpreta a “Owen Hendricks”, un joven abogado que se ve envuelto en el mundo de la CIA.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Centineo confesó: “Quiero probar por ver algo más y ver si puedo hacer algo diferente”. Su trabajo en “The Recruit” dejó en evidencia su capacidad para combinar acción y drama, abriéndole la puerta a producciones más ambiciosas.

Ahora, el anuncio de que interpretará a un joven “John Rambo” ha causado revuelo. Según Deadline, Millennium Media ha apostado por Centineo para rejuvenecer la emblemática franquicia, conocida por su intensidad y sus escenas de acción cruda. El reto no es menor: ponerse en la piel de un personaje que Sylvester Stallone convirtió en símbolo de la cultura pop.

¿De qué tratará la nueva cinta de “Rambo”?

La cinta, que llevará por título “John Rambo”, será una precuela centrada en los orígenes del legendario veterano de Vietnam. Aunque la trama se mantiene en secreto, se sabe que explorará las primeras experiencias y el trauma que forjaron al joven “Rambo”, moldeándolo en el guerrero solitario que años después conquistaría el cine de acción.

La dirección estará a cargo de Jalmari Helander, reconocido por su estilo visceral en “Sisu”. Su meta es conservar la esencia de la saga pero con un enfoque renovado, capaz de conquistar a una nueva generación de espectadores.

La elección de Centineo, un actor hasta ahora asociado a papeles más ligeros, ha generado opiniones encontradas.

Creado por David Morrell en la novela “First Blood”, “Rambo” debutó en el cine en 1982 con Stallone en el papel principal. En aquella primera entrega, el personaje era un ex Boina Verde acosado por un sheriff y su equipo, lo que lo obligaba a huir a las montañas y enfrentarse en solitario a sus perseguidores.

La franquicia suma ya cinco películas que, en conjunto, han recaudado más de 800 millones de dólares. La más reciente, “Rambo: Last Blood” (2019), producida por Millennium y Balboa Productions, alcanzó los 92 millones en taquilla.

CT