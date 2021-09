Tommy Torres vive el sueño mexicano con “Marea”

Un regreso de ensueño es el que vive Tommy Torres, quien tras nueve años de no lanzar un disco completo, ahora se reencuentra con su público con “El playlist de anoche”, su más reciente producción de estudio, en donde el afamado puertorriqueño brinda un viaje sonoro donde la nostalgia, el sabor caribeño y la innovación son los pilares principales.

A la espera de iniciar su gira en enero de 2022 en su natal Puerto Rico, Tommy Torres comparte las gratas sorpresas que experimenta con “El playlist de anoche”, disco en el que si bien imprime su característico estilo romántico y divertido, también viene respaldado por la creatividad de Bad Bunny, quien se convirtió en su aliado para co-producir este álbum que ha puesto a Torres en el top de popularidad del Billboard estadounidense y en la primera posición de la radio mexicana, un logro desbloqueado para el artista en sus más de 20 años de trayectoria.

“Estoy feliz de haber aprovechado estos meses pasados para hacer este disco que es muy especial por muchas razones, está sonando el primer sencillo ‘Marea’, es del agrado de la gente y ya está en los primeros lugares, número uno en la radio de México y para mí es increíble, es la primera vez en mi carrera”, explica Tommy Torres.

El cantautor -ganador del Grammy por “Paraíso Express” (2011)- destaca la experiencia de colaborar por primera vez con Bad Bunny, al señalar cómo ambos artistas lograron encontrar el toque perfecto para “El playlist de anoche” desde lo sonoro y lo lírico para ofrecer un viaje diverso con la esencia del pop, la balada y la fusión latina.

“El disco es una colaboración súper interesante. El año pasado me llamó el mánager de Bad Bunny diciéndome que Benito quería mostrarme una idea que tenía y que podía sonar bien en mi voz, que le gustaba mucho mi música, que podíamos colaborar, desarrollar algo, juntarnos en el estudio”, recuerda Tommy Torres, quien emocionado por este proyecto viajó en enero pasado a Los Ángeles para comenzar a intercambiar perspectivas.

“Nos fue tan bien y nos llevamos tan bien en el estudio, lo disfrutamos tanto que decidimos hacer el disco completo más allá de un par de canciones. Para nosotros, en ese momento, era el playlist perfecto, es lo que queríamos armar, estas canciones con distintos sentidos, pero todas en una misma atmósfera”.

La pasión más honesta

Consciente de los cambios y tendencias que su suman a la industria musical, Tommy Torres puntualiza que optó por enfocarse en sus intereses para brindar un disco que realmente reflejara su esencia, pero que también mostrará una versión más contemporánea capaces de atraer a quienes han seguido su carrera desde el inicio, pero también con el potencial de acercarlo a un nuevo público.

“Es muy importante estar claro con uno mismo el por qué haces las cosas, cuando pones no, el por qué lo haces, si es por miedo al qué dirán, al miedo de no tener el éxito que tuviste antes. Hay nos que son súper importantes y a través de mi experiencia me he dado cuenta que no hay que hacer algo que después, por ejemplo, en concierto, no sepas cómo interpretar.

Siempre pienso en que quiero representar bien la canción en un escenario, cómo yo soy. Tampoco digo cosas que no dirías en la cosa real, no me gusta cambiar mi lenguaje totalmente, ni mi manera de hablar, ya sea por ser poético o por adaptarme a una modalidad. Lo importante es saber si la música que estás haciendo te emociona o no”.

