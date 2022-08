Tom Holland: Actor de Marvel y "Spiderman" dice estar harto de las redes sociales

Fastidiado de las redes sociales, Tom Holland se retira de ellas por su "salud mental", dijo el intérprete de "Spiderman" en el Universo Cinematográfico de Marvel. "Me estoy tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque encuentro que Instagram y Twitter son sobreestimulantes, abrumadores", dijo el actor.

"Me quedo atrapado y entro en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación", añadió. En un video que posteó en su Instagram, Holland habló también Stem4, "una de las muchas organizaciones benéficas que @thebrotherstrust se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo".

"Tómese el tiempo para ver mi video, y si se siente inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda resonar, se lo agradecería mucho", agregó. Luego de emitir el clip, el cual ha sido visto por más de 16 millones de personas, Tom recibió buenos deseos de sus seguidores. Aún se desconoce el tiempo que el actor dejará de usar sus redes sociales y aunque el reestreno de 'Spider-Man: No Way Home' se encuentra a un mes, no se sabe si el actor retomará sus redes para darle algún tipo de promoción a la película.

FS