Todo lo que quisiste saber de Dave Matthews Band

Dave Matthews Band (DMB) regresa a México, esta vez para debutar en la Perla Tapatía. La cita será el próximo 3 de octubre en el Auditorio Telmex, donde los estadounidenses presentarán su más reciente material discográfico: “Come Tomorrow”, lanzado en 2018. Este es el noveno álbum de la agrupación, que comenzó su andar con “Under the Table and Dreaming”, placa de 1994. De dicha producción se desprenden varios de sus clásicos, como “Satellite”, “Warehouse” y “Ants Marching”.

Proyecto del cantautor Dave Matthews, DMB ha recorrido diversos géneros a lo largo de su carrera, con el rock como columna vertebral desde donde se expanden a sonoridades tan disímiles como el funk y el jazz.

Originarios de Charlottesville (en Virginia), una característica de DMB es la versatilidad con la que se suben al escenario, al formar parte de una tradición dentro del rock de Estados Unidos, donde la improvisación es un eje central de cada concierto, con otros exponentes como Phish o Grateful Dead.

Por ello, acudir a sus presentaciones en vivo se convierte en una experiencia única, con las canciones re-interpretadas de una manera siempre original. Esta peculiaridad de su perfil musical explica la insólita cifra de sus grabaciones en vivo: son más de ochenta las producciones que han comercializado en formato digital (cerca de quince en formato físico y digital).

Pero la fascinación por el escenario no los ha alejado del estudio, pues antes que nada Dave Matthews es un compositor. Tras su debut vino “Crash” (1996), álbum con otro clásico: “Crash into Me”; del siguiente disco, “Before These Crowded Streets” (1998), se desprende “Don’t Drink the Water”; siguió “Everyday” (2001), con “The Space Between” como sencillo exitoso. “Busted Stuff” (2002), “Stand Up” (2005), “Big Whiskey & the GrooGrux King” (2009) y “Away from the World” (2012) completan su discografía.

La instrumentación base del grupo incluye a Dave con la guitarra y la voz, Tim Reynolds en la guitarra principal, Stefan Lessard al bajo y Carter Beauford en la batería. A ellos se suman trompeta (Rashawn Ross), saxofón (Jeff Coffin) y teclados (Buddy Strong). A la par, Dave ha llevado una carrera solista y de colaboraciones, con dos discos en solitario y una decena de producciones a dueto con Tim Reynolds (también miembro de DMB).

Sobre “Come Tomorrow”, una particularidad del material es que la banda decidió trabajar con varios productores, para aportar más diversidad en las ideas. Los elegidos fueron: John Alagía, Mark Batson, Rob Cavallo y Rob Evans, todos ellos con un largo historial de trabajo en la producción de artistas como Paul Simon, Alicia Keys, Eminem, Black Sabbath o Phil Collins, por nombrar algunos. El resultado ha sido positivo, pues tras el lanzamiento del álbum en junio del año pasado se convirtió de inmediato en un éxito de ventas, con críticas positivas.

La cosecha de éxitos

El buen recibimiento que ha tenido su último disco no es de extrañar, con una exitosa carrera que supera los veinte años de andar por el mundo. En su palmarés, DMB ostenta un Grammy por “So Much to Say”, del disco “Crash” y en la categoría de mejor interpretación vocal (de grupo). A los Premios Grammy han tenido otra decena de nominaciones. En ventas su valía está probada, con más de 31 millones de discos vendidos. Como retribución social, desde finales de los noventa DMB ha tenido una faceta filantrópica, con su BAMA Works Fund, en su natal Charlottesville.

En el tema político, Dave Matthews ha aprovechado su fama para enviar varios mensajes como activista: Matrimonio entre parejas del mismo sexo, exhorto al voto en las elecciones y medio ambiente, además de apoyar abiertamente (y con su música) las campañas presidenciales de Barack Obama y Bernie Sanders. Igualmente, durante toda su carrera ha estado abierto a invitaciones de participar en eventos de recaudación de fondos para beneficencia.

Como grupo, parte de su legado resalta en el modelo económico que adoptaron desde muy temprano en su carrera, para involucrar más a los fans, a finales de los noventa. Con el nombre de Warehouse (“bodega” o “almacén”) la banda agrupó a sus seguidores: Los suscriptores pueden adelantarse a la venta de boletos y discos, a través de internet. Este método fue replicado por otros grupos, ya a comienzos de los años 2000: Ahora es prácticamente la dinámica de trabajo con los artistas independientes, también vinculado al crowdfunding.

ESPECIAL

Asiste

Dave Matthews Band en el Auditorio Telmex, jueves 3 de octubre, 21:00 horas. Boletos en taquillas y en el sistema Ticketmaster. Entradas de $450 a 2 mil 550 pesos.

Participa y gana

