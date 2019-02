Timbiriche dice adiós... por ahora

El próximo sábado 9 de febrero a las 21:00 horas con el Auditorio Telmex como escenario, Timbiriche se presentará por última vez en concierto en Guadalajara como parte de su gira “Juntos”, con la que celebraron 35 años de carrera musical. En entrevista, es Diego Schoening quien invita a los tapatíos para no perderse esta oportunidad de cantar con ellos estos temas clásicos, puesto que no se sabe cuándo podría suceder de nuevo.

“Es el último jalón y cierre de la gira, para marzo creo que vamos a terminar este gran festejo y exitoso reencuentro. Y no podíamos dejar de pasar a visitarlos este 9 de febrero en el Auditorio Telmex a toda nuestra querida banda de Guadalajara”, anota Diego. Sobre si será el punto final del reencuentro, responde que “ya aprendimos a decir: ‘de esta agua no beberé’ porque las anteriores veces decíamos ‘seguro esta ya es la última, ya no nos vamos a reunir’ y mira, cada vez que nos reuníamos se armaba más padre y mejor. Todo el éxito que hemos tenido ahora nos ha sobrepasado a todos, pero a partir de marzo ya cada quien tiene sus planes”.

Con su actual gira han ofrecido 21 conciertos en el Auditorio Nacional y 75 presentaciones alrededor de la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. “Juntos” también es el nombre del más reciente material discográfico en vivo. Además, la gira se ha colocado entre las más exitosas de este año. En marzo, el prestigiado portal “Pollstar” ubicó al tour entre los 20 mejores remunerados, quedando por encima de artistas como Justin Bieber y Maroon 5.

“Es algo que nos sorprendió a todos los involucrados en este tour, pero también al público. De repente nos llega un mensaje con la noticia de que había salido en (el periódico) ‘The New York Times’ de Nueva York, que estábamos en el top de los 20 mejores shows del 2018. Nos ubicamos entre los 11 primeros lugares, ¡qué honor y orgullo pertenecer a esa lista!, especialmente por todo el amor con el que se han hecho (los conciertos)”.

También fueron galardonados con el premio Leyenda de los Kids Choice Awards; y en la edición 16 de Las Lunas del Auditorio Nacional recibieron un reconocimiento en la categoría Pop en español. “Fueron varios reconocimientos. El premio Leyenda no es que se entregue todos los años, sino que es a ciertos artistas que el público -los niños y adolescentes- quieren otorgar y pues fue un gran honor, también el llevarnos las Lunas del Auditorio. Lo que más nos impacta es que sigamos dentro del gusto del público, y parece que fue ayer y a la gente no se le olvida y nos sigue teniendo presentes. Entonces, es algo que nos llena de emoción, de cariño y de poder haber tenido la suerte de pertenecer a una de las mejores bandas de los años 80 y 90 en México”.

Diego explica que previo al cierre de la gira no preparan otro disco en vivo o algún momento especial, puesto que esto significaría más tiempo de promoción y cada uno ya tiene sus propios proyectos personales. “Ya con el DVD que sacamos es algo que se esperaba y se quería, yo creo que ahorita sería demasiado trabajo otra vez y no nos alcanzaría el tiempo de ensayo para hacer más”.

Regresará a la conducción

Después de la anterior despedida de Timbiriche, Diego se dedicó a la actuación y más tarde a la conducción en programas matutinos de los Estados Unidos. Su intención es retomar ese camino ahora que termine la gira con la banda. “La gente me ha extrañado mucho en el ‘morning show’, me siguen diciendo que me extrañan en la televisión; estaba en un programa que era número uno en Centro, Sudamérica y México a nivel Cablevisión. Así que les debo un chorro de cosas, de entrada, cinco nominaciones a los premios Emmy y ganarme tres como conductor. Entonces, eso habla bien del trabajo que hicimos en equipo”. Diego tiene varias ofertas tanto en TV como en radio, pero pronto dará más detalles.

Rumores nada más

Durante 2017 se publicaron un par de fotografías de los hijos de varios de los Timbiriche, una tomando un chapuzón y otra en un concierto en el Telmex, lo que generó el rumor de que podrían ser una nueva agrupación que mantenga vivo el legado de sus padres. Pero Diego señala que precisamente es eso, un rumor y nada más.

“Fue solamente rumor. Se llevan muy bien, se quieren muchísimo. Mi hija Fernanda -la más grande- ama con locura y pasión la comedia musical, quiere dedicarse al teatro musical, está estudiando en Estados Unidos, también ensaya canto y baile, tiene varios videos que ha subido a su Instagram. Y estamos viendo que a Nicole, la más chiquita, también le gusta y Mariano me dice que lo que a él le interesa es el dinero, y seguro algo le gustará como la publicidad o la mercadotecnia”.