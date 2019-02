El Roxy enfrentará una “Lucha de gigantes”

Aunque las canciones de Nacha Pop son de las más versionadas en los bares de Guadalajara y su éxito “Lucha de gigantes” se posicionó como uno de los temas favoritos de los años 80, para el vocalista de la agrupación española, Nacho García Vega, es sorprendente que la banda tenga ese impacto pues el conjunto nunca ha visitado la capital tapatía, en sus más de 30 años de trayectoria.

Siendo una de las bandas sorpresa de la próxima edición del Festival Roxy, Nacha Pop aprovechará este festival para encontrarse, por primera vez, con el público tapatío y de paso ofrecer, previo al festival, un concierto con toda la producción, creatividad y bohemia que caracteriza a los creadores de “Chica de ayer”.

“Cuando empezamos como adolescentes en el rock-pop lo hacíamos sin tener esto en la mente, de una forma muy espontánea e impulsiva. El secreto del grupo para mantenerse joven aunque pasen décadas es no perder esa ingenuidad del principio con la que tocabas solo para disfrutar y divertirte, con la experiencia de los años ves que deja un poco de huella. Venir después de tantos años, encontrarnos cara a cara es una sensación muy especial, será un concierto único”, comparte en entrevista.

Si bien el acercamiento con México no es nuevo con una memorable presentación en 1986, Nacho García Vega se dice ansioso por conocer finalmente a uno de los públicos más activos en sus redes sociales y que nuevamente para su sorpresa conocen a detalle cada una de las antañas y nuevas canciones con las que Nacha Pop nutre su regreso a los escenarios con su más reciente producción: “Efecto inmediato”.

“Para sentirnos jóvenes el grupo sigue produciendo, no puedes dejar de contactarte con el público, no hacemos lo que la gente quiere, seguimos haciendo lo que nos sale desde adentro, aunque sabemos que hay tendencias y al momento de producir tenemos que ofrecer un sonido actual; aunque tenemos ese sentimiento de los años 80 pero ya no grabamos igual, tu visión se barniza de las nuevas formas de crear música y eso se nota en el disco”.

Fidelidad creativa

Nacho García Vega no considera que la época en la que Nacha Pop abrió camino para el rock en español sea la más importante ante la revolución digital que ahora experimentan las nuevas generaciones sonoras; sin embargo, destaca que el legado que han logrado se debe a la honestidad con la que, en su momento, apostaron por no seguir modas y no limitarse en sus contenidos, los cuales siempre han abogado por las reflexiones existenciales, el amor y el contexto social.

“Creemos que la revolución musical de los 80 fue mundial y sigue teniendo ese magnetismo tres décadas después. Ahora la gente se piensa mucho las cosas y está bien que exista una ética y moral en el contenido, pero el arte necesita espontaneidad, que se vomiten y escupan las cosas cuando las sienten; cuando haces lo esperado puede resultar efímero”.

El vocalista que ahora emprende gira internacional con una nueva alineación musical conformada por Goar Iñurrieta, Jesús Ortiz de Zárate, Luismi Navalón, Diego Illan y Francis García -y recordando siempre la huella que dejó su colega, el fallecido vocalista y guitarrista Antonio Vega- señala que si bien plataformas como Spotify ofrecen una dinámica instantánea, pero con mayor saturación de opciones, estas tendencias le recuerdan un poco la forma en cómo se han promocionado las canciones desde siempre en la radio tradicional, pero en tiempos diferidos y sin un locutor de por medio.

“Yo había soñado con tener algo así, poder escuchar una canción de cualquier parte del mundo al momento, eso tiene encanto y fuerza no lo podemos negar, pero también es más efímero sin menos raíces… Y si un disco te entusiasma, lo escuchas completo; pero es un poco como la radio donde escuchas lo que la emisora decide”.

Asiste

Nacha Pop, por primera vez en Guadalajara, con dos presentaciones; en el C3 Stage, el 22 de febrero a las 21:00 horas y en el Festival Roxy, el 23 de febrero a las 12:00 horas.