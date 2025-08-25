En la actualidad, TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más usadas e influyentes entre personas de todas las edades.

Su contenido rápido, divertido y dinámico es una de las principales razones por las que la aplicación despegó a nivel mundial, contando actualmente con más de mil 800 millones de usuarios activos.

A diferencia de otras plataformas, TikTok facilita un poco más que los videos se vuelvan virales, ya que su interfaz permite que cuentas alcancen un público considerable sin necesidad de tener muchos seguidores.

No obstante, uno de los principales errores al subir un video a TikTok es asumir que cualquier contenido puede volverse viral. Aunque, como se mencionó anteriormente, la aplicación es bastante amigable con el contenido, esto no garantiza que cualquier video funcione.

Por eso, aquí te damos algunos trucos y consejos para posicionar tus videos en TikTok y llegar a más personas:

¿Cómo hacerse viral en TikTok?

Capta la atención del público: Los primeros segundos de un video son cruciales, ya que definirán si una persona sigue viendo tu contenido. Una frase potente o una imagen atractiva pueden ser una excelente opción. Sé coherente con lo que dices y lo que muestras: Si utilizas videos, fotos o imágenes como material de apoyo, asegúrate de que concuerden con tu mensaje. Fomenta la interacción: Incita a tu audiencia a comentar e interactuar con tu video. Puedes preguntar opiniones o generar un debate para aumentar las reacciones. Sigue las tendencias actuales: Infórmate sobre los audios, temas o efectos populares en la aplicación en cada momento. Colabora con otros creadores: Las interacciones entre creadores suelen llamar mucho la atención del público y amplían el alcance para ambas cuentas. Verifica la calidad del video: TikTok comprime todos los videos a 1080p, por lo que subir archivos en 4K no solo es innecesario, sino que puede generar resultados deficientes si el archivo no está optimizado. Sube tu video con buena conexión: Una conexión lenta puede hacer que el sistema aplique compresión adicional, reduciendo la calidad final del video. Cierra aplicaciones en segundo plano al subir un video: Esto disminuye las posibilidades de que el video tenga errores técnicos. Se constante: Entre más videos subas a la plataforma, más te premiará recomendando tu contenido.

Estas medidas no garantizan el éxito de un contenido, pero sí aumentan considerablemente las probabilidades de que tu video llegue más lejos en la plataforma.

