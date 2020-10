Tienes 100 días para enamorarte de Sofía Lama

Sumarse a proyectos que impulsen la fortaleza femenina es lo que atrae a la actriz Sofía Lama, quien instalada en Los Ángeles desde hace tiempo, no desaprovecha las oportunidades que llegan para dar vida a personajes que reflejen un verdadero cambio en las narrativas del entretenimiento.

Es por ello que no dudó en integrarse al elenco de “100 días para enamorarnos”, producción de Telemundo y transmitida vía Netflix que, desde su estreno, abrió la puerta a una trama cargada de drama y comedia para explorar las complejidades de las relaciones sentimentales y cómo las mujeres hacen frente al empoderamiento y la libertad.

“Telemundo sabe siempre cómo romper estereotipos y justo hace eso en ‘100 días para enamorarnos’. Al público latino y la televisión abierta siempre se le cuentan historias rosas, después llegaron los narcos, a veces se habla mucho de un solo tema, ahora la gente busca cosas diferentes. Ahora hablamos de un mundo moderno en las parejas y las familias, tenemos que tener una apertura mental para esta nueva época, hablar con naturalidad y comedia sobre temas tabú”.

Tras el éxito en audiencia que “100 días para enamorarnos” tuvo desde su primera emisión convocando a más de un millón de espectadores, Netflix ha sumado a su catálogo esta historia encabezada por Ilse Salas y Mariana Treviño, en la que Sofía Lama pone sobre la mesa una peculiar reflexión sobre las decisiones que se toman cuando hay una infidelidad de por medio.

“Los personajes femeninos son los más fuertes en esta historia, la relación de amistad que hay es fantástica, porque así es la vida. Los hombres, las parejas, los esposos van y vienen, pero las amistades siempre estarán ahí, son plantitas que hay que estar regando (…) hay que aprender que como mujeres necesitamos nuestra independencia en cualquier situación para poder decir basta, para darnos el lugar que merecemos”.

Así llegó “Aurora Villareal” a su vida, una mujer que poco a poco descubre la doble vida de su pareja, pero también se adentra a las redes de apoyo de mujeres que atraviesan diversas crisis familiares cuando los viejos amores retornan sin aviso.

“Aurora se da cuenta que hay otra esposa, y en algún momento de la historia ella y yo nos encontramos, nos conocemos y terminando siendo amigas, ahí te das cuenta del poder femenino, el que las engañadas eran ellas y no tenían por qué odiarse, se ayudan y se apoyan porque las dos están pasando por algo terrible. Eso es lo que me encanta de la historia, el poder femenino y el cómo se entienden estas situaciones sin llegar a agresiones”.

Lo que viene

Sofía Lama detalla que tras la llegada de la pandemia, las grabaciones para concluir la segunda temporada de “100 días para enamorarnos” logaron realizarse, además de tener también en pantalla la recién estrenada quinta temporada de “Queen of the South”, por lo que ahora seguirá enfocándose en buscar más proyectos que le permitan tener mayor diversidad de personajes.

“Por eso hay tanta fuga de talento en México, porque no se dan oportunidades, no se abren castings, no buscan a más actores que también puedan interpretar a más personajes, no dan paso a más talento, siempre son los mismos estereotipos y los mismos temas. Ahora están cambiando las cosas, tengo el dedo en el reglón en México porque se están haciendo cosas interesantes, creo que se abren más las oportunidades”, finalizó.