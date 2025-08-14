Entre los tres nombres más mencionados en esta polémica (Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu), es la hija de Pepe Aguilar quien ha recibido la mayor cantidad de críticas tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Desde que se confirmó su romance con el padre de Inti, la cantante de música regional mexicana se ha mantenido en el centro de la conversación pública.

La intérprete suele convertirse en tendencia cada cierto tiempo, y en más de una ocasión ha sido blanco de “cancelaciones” en plataformas digitales. Una de las primeras grandes olas de comentarios negativos hacia ella surgió cuando resurgió una antigua entrevista en la que enviaba buenos deseos a Cazzu por su embarazo. La situación se intensificó cuando salió a la luz un mensaje que Ángela dejó en Instagram, “fan de su relación”, dirigido a Nodal cuando aún mantenía un noviazgo con la artista argentina.

Recientemente, volvió a generar debate tras difundirse otra entrevista en la que hablaba nuevamente del embarazo de Cazzu. En esa ocasión, la joven incluso comentó que, “como tía”, había mandado a elaborar un obsequio especial para la bebé.

Dicha conversación tuvo lugar en el canal de Uriel Santos, meses antes del nacimiento de Inti y cuando apenas se había anunciado que sería niña. En ese entonces, Ángela expresó sobre la relación entre Christian Nodal y Cazzu:

“Sé que Cazzu le está haciendo un bien a Christian y para mí tenerlo como amigo y verlo bien es lo único que le deseo”.

Asimismo, compartió que el primer regalo para la hija de la pareja sería un traje de charro hecho a medida:

“Todavía no nace la bebé, yo no sabía si iba a ser hombre o niña, pero le mandé a hacer un traje de charro”.

En la misma entrevista, le preguntaron si le gustaría ser madrina de la pequeña. La cantante de Dime cómo quieres reconoció que su vínculo con la pareja quizá no era tan cercano para recibir ese papel, aunque sí estaba dispuesta a ser considerada “tía” de la niña y aseguró que los detalles no faltarían:

“No sé si vaya a ser madrina, pero de este lado la bebé va a tener una tía metida en la música mexicana con muchos vestidos que le puede pasar”.

Actualmente, Ángela Aguilar y Christian Nodal están casados y no dudan en mostrar frente a las cámaras que atraviesan un momento pleno de felicidad y amor, pese a las opiniones y cuestionamientos que persisten en torno a su relación.

BB