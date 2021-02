Su nombre real es Abel Makkonen Tesfaye, pero el mundo lo conoce como The Weeknd porque bajo ese pseudónimo creó su cuenta de YouTube donde subía videos musicales desde el anonimato, 10 años después se convirtió en el protagonista del medio tiempo en el Super Bowl.

El 20 de marzo del 2011 el canadiense decidió subir un mixtape (recopilación de canciones) titulado "House of Balloons", un video de 6:52 minutos que hoy tiene más de 22 millones de reproducciones, en el que deja escuchar su voz con sonidos base. Cinco meses después publicó "Thursday", con la misma técnica y le siguió "Echoes of Silence". Tuvieron tan buena recepción que un año después estaba lanzando su primer trabajo recopilatorio: "Trilogy", con 30 pistas remasterizadas.

Hoy The Weeknd celebra 31 años siendo uno de los artistas nuevos más reconocidos del mundo.

Abel fue el único hijo de un par de emigrantes etíopes que llegaron a Canadá en los 80, cuando su padre los abandonó él quedó al cuidado de su abuela, mientras su madre trabajaba. Muy joven comenzó a consumir drogas y nunca se graduó, de hecho su sobrenombre hace honor al "fin de semana" en el que él y un amigo dejaron la escuela para siempre.

Fue entonces que se junto con el productor Jeremy Rose para crear música con sus temas instrumentales, a los que Abel daba estilo. En 2010 publicó algunas de esas canciones y fue el rapero Drake quien le dio un impulso usando algunas de ellas en un blog.

Después vino la trilogía de mixtapes conocida como "Balloons Trilogy" y comenzó una gira por Estados Unidos con la que se presentó por primera vez en el Festival Coachella, sus espectáculos eran revisados y bien recibidos por la crítica como Rolling Stone. En 2012, un año después de haber colgado en descarga gratuita la famosa trilogía de canciones, se registraron 8 millones de descargas. Ese mismo año firmó con la disquera Republic Récords de manera conjunta con su propia marca XO.

"Cuando no tenía nada más que hacer que crear música consumía mucho. Las drogas eran siempre una opción. Hay canciones de mi primer álbum que tenían una duración de unos siete minutos. Fueron hechas mientras me encontraba bajo la influencia de las drogas. Ahora no veo haciendo algo así", dijo a "The Guardian" en 2016.

Su segundo disco "The Hills" debutó en el número 20 de la lista Billboard Hot 100. El joven que surgió de las improvisaciones se había convertido en un hit musical, pero no sólo eso lo catapultó, sino también sus relaciones amorosas y su rebelde personalidad; en 2015 fue arrestado por golpear a un oficial de Las Vegas y no abogó por ninguna resolución, sino que cumplió 50 horas de servicio comunitario.

Grandes inspiraciones

Tras una larga relación de idas y venidas con la famosa modelo Bella Hadid estuvo en la mira de los medios de comunicación. Comenzaron en 2015 luego de conocerse en Coachella y la última vez que fueron vistos públicamente fue en 2016 durante el show de Victoria's Secret de París, donde él cantó y ella desfiló.

Luego de un rompimiento con la modelo estadounidense comenzó una relación con la cantante Selena Gomez, con quien terminó luego de 10 meses. Muchos seguidores señalaban que su siguiente disco titulado "Starboy & My Dear Melancholy" es inspirado en sus sentimientos hacia Gomez.

Consolidado por las redes

A la fecha además de cantante es reconocido como productor y compositor sobre todo en el género que domina: R&B. Sus principales fuentes de inspiración son R. Kelly, Michael Jackson y Prince. Ha ganado 3 premios Grammy y destaca además de por su estilo y personalidad, por su labor altruista que muchas veces impulsa en las redes sociales, mismas que lo han acompañado durante toda su carrera. En agosto pasado, por ejemplo, recaudó 350 mil dólares a favor de una iniciativa en contra del racismo con un concierto a través de TikTok.

Mientras que hace una semana se volvió tendencia por ser protagonista del medio tiempo en el Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, donde se han presentado estrellas como Madonna y Jennifer Lopez y Lenny Kravitz.

A pesar de las críticas de quienes consideraron que no hizo un espectáculo digno, mismo al que él mismo aportó 7 millones de dólares, números como 77 millones de oyentes mensuales, 29 millones de seguidores en instagram y 22 millones se suscriptores en Youtube dejan claro que The Weeknd está en la cima de la fama a sus 31 años, mismos que sus fans festejan en redes sociales.

