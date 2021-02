Super Bowl 2021: Sin invitados, The Weeknd brinda breve show de medio tiempo

El estadio Raymond James recibió el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021 con The Weeknd, cantante canadiense que interpretó siete canciones en poco menos de quince minutos de presentación.

Contrario a los rumores que circularon los días previos, al músico no lo acompañaron invitados especiales. Los temas que entonó fueron "Starboy", "The Hills", "I Can't Feel My Face", "I Feel It Coming", "Save Your Tears", "Earned It" y "Blinding Lights". En cada tema la escenografía se fue modificando, en momentos con un constante trabajo de cámaras en la producción.

The Weeknd empezó su espectáculo desde la plataforma montada dentro del campo de juego del estadio, para después de un par de canciones pasar tras bambalinas y cantar "I Can't Feel My Face" acompañado por una decena de bailarines enmascarados (con el guiño a la canción y para adaptarse a los tiempos de contingencia sanitaria). En el cuarto tema The Weeknd volvió a la plataforma para un par de baladas y encaminarse al final de su show.

El término del concierto sucedió en el campo de juego, con una multitud de bailarines ataviados de rojo, con máscaras, entre los que The Weeknd cantó "Blinding Lights", que pertenece a su álbum After Hours, su último lanzamiento publicado en marzo de 2020. Para esta presentación el músico canadiense invirtió siete millones de dólares.

Comparten memes de The Weeknd

Tras la presentación de The Weeknd dividió opiniones en las redes sociales. Aunque hubo varios comentarios positivos, también hubo varios, sobre todo al término de la presentación, en el que se burlaron del esfuerzo del cantante y algunos usuarios señalaron que "dejó a deber".

En Twitter, Abel se hizo tendencia y los usuarios compartieron memes del show de medio tiempo.

